Vrienden na 24 uur paalzitten trots en uitgeput voor Alpe d'HuZes

Zeven vrienden van wielerclub 'Doen We Ekkes' hebben 24 uur lang gepaald in Rosmalen om geld op te halen voor Alpe d'HuZes. Ondanks de fysieke ontberingen overheerste trots en opluchting na het volbrengen van de actie voor kankeronderzoek.

Met een vermoeide maar trotse glimlach staan de zeven vrienden van wielerclub ‘Doen We Ekkes’ weer met beide benen op de grond in Rosmalen. Hun 24 uur durende paalzitten is volbracht, een uitputtingsslag ten bate van kankeronderzoek. Het laatste uur ontaardde in een waar feest, waar deelnemers die zichtbaar leden onder de fysieke ontberingen toch vol opluchting en voldaanheid waren.

De vriendengroep had zich zaterdagmiddag om drie uur in eetcafé D’n Hoek in Rosmalen op hun tijdelijke ‘troon’ begeven, met het doel om 24 uur lang geld in te zamelen voor Alpe d’HuZes, dat zich onvermoeibaar inzet voor kankeronderzoek. Tegen twee uur ’s middags de volgende dag stond de teller al op ruim zesduizend euro.

Naarmate het einde van de actie naderde, werd het café gevuld met een steeds grotere drukte en een opgewekte sfeer. Bierglazen werden geheven, de muziek galmde door de ruimte en de deelnemers op de palen zagen hun laatste minuten letterlijk weg tikken. Linsey, die tot het einde wakker wist te blijven, gaf aan dat het ‘eigenlijk best goed ging’. Ze omschreef de ervaring als een reeks van pieken en dalen, maar dat ze zich aan het einde weer in een piek bevonden, omdat de actie bijna voltooid was.

Dat de 24 uur zwaar waren, daar was iedereen het over eens. Brian deelde zijn ervaringen, waarbij hij aangaf flink te hebben moeten afzien. “Je krijgt er een platte kont van en geen slaap helpt ook niet mee”, vertelde hij eerlijk. Ondanks de fysieke ongemakken overheerste echter de trots. Niemand had spijt van de deelname, benadrukte Brian, gezien het nobele doel. De klachten waren voorspelbaar: zere ruggen, stijve benen en een oncomfortabel ‘houten achterwerk’ waren veelgehoorde kreten.

Daan gaf aan vrijwel overal pijn te hebben, maar toch bleef de sfeer luchtig. Er werd gelachen, gegrapt en elkaar voortdurend aangemoedigd. Volgens Linsey was het de gezelligheid met elkaar die hen erdoorheen sleepte. Niet iedereen bleef echter ongedeerd; Rob maakte een misstap van de trap, maar herpakte zich snel met de gedachte dat het een mooie ervaring was.

Naarmate de laatste minuten verstreken, groeide het verlangen naar één ding: slaap. “Nog 25 minuten, dan kunnen we naar bed”, kondigde Brian aan. En toen het moment daar was, overspoelde een golf van opluchting de deelnemers. “Vaste grond onder mijn benen, heerlijk”, verzuchtte Daan zodra hij weer op de begane grond stond, al moesten zijn benen nog even wennen aan de normale houding. Brian knikte instemmend, terwijl hij aangaf eerst even ‘eruit te moeten lopen’, maar het gevoel als prettig te bestempelen.

Na afloop vloeiden ook de tranen, aangeraakt door de intensiteit van de actie en de betekenis ervan. Gijs stond zichtbaar geëmotioneerd na te praten, en erkende hoe zwaar en vermoeiend het was geweest. Tijdens het lange zitten kwamen er bij hem veel herinneringen boven aan familieleden en kennissen die aan de ziekte hadden geleden.

Uiteindelijk slaagden zeven vrienden erin om de volledige 24 uur vol te houden. Een achtste stoel was oorspronkelijk bedoeld voor publiek, maar ook daar zat bijna continu iemand op; een deelnemer volhardde maar liefst 23 uur. Het exacte totaalbedrag dat met de actie is opgehaald, wordt later bekendgemaakt. Eén ding is echter zeker: deze taaie bikkels hebben alles gegeven voor het goede doel.

De Alpe d'HuZes, een jaarlijks sportief evenement in Frankrijk, daagt deelnemers uit om de Alpe d'Huez herhaaldelijk te beklimmen, te voet of per fiets, om zo geld te genereren voor kankeronderzoek en betere zorg. Deelnemers worden gesponsord door hun sociale netwerk en bedrijven, met de onwrikbare motivatie: "Opgeven is geen optie".





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

