Vrachtwagenchauffeurs helpen onwel vrouw op snelweg A58 bij Moergestel

Twee vrachtwagenchauffeurs hebben voorkomen dat een onwel vrouw achter het stier een ernstig ongeval veroorzaakte op de A58 bij Moergestel. De vrouw slingerde met haar auto en botste op de vangrail voordat ze werd tegengehouden door Bram van de vrachtwagen. De chauffeurs zien het als hun plicht en geen heldendaad.

Vrachtwagenchauffeur redt onwel vrouw op A58 bij Moergestel . Een vrachtwagenchauffeur heeft vanochtend een vrouw tot stoppen gebracht die achter het stuur onwel was geworden op de A58 bij Moergestel .

De vrouw bleef ongedeerd door de botsing achterop de vrachtwagen.

"Het was een goede actie", zegt een woordvoerder van de politie. De chauffeur zag om 08.00 uur dat een auto ineens hevig van links naar rechts slingerde op de snelweg richting Oirschot. De bestuurder botste onder meer op de vangrail.

"Ik dacht eerst dat ze pech had, maar toen reed ze bijna van de weg af", zegt chauffeur Pascal Bourgigons. De chauffeur greep direct in.

"Ik ben ernaast gaan rijden en zag dat de vrouw achter het stuur voorover hing en onwel was. " De vrouw reageerde niet op getoeter door de chauffeur. "Ik ben voor de auto gaan rijden om die af te remmen. " Collega Alex Koenen die op dat moment in een andere vrachtwagen reed, bleef achter de auto rijden om te zorgen dat er niemand op het slingerende voertuig en de langzaam rijdende vrachtwagen zou botsen.

"We hebben helemaal geen contact met elkaar gehad. Het ging zo snel allemaal. Het was een pure gok dat hij begreep wat ik ging doen", aldus Bourgigons. Ter hoogte van Moergestel kwam de auto tegen de vrachtwagen van Bourgigons tot stilstand.

De hulpdiensten hebben de vrouw daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakt het volgens de chauffeur naar omstandigheden goed.

"De schade aan het voertuig was minimaal", laat de politie weten. De politie doet in verband met privacy verder geen uitspraken over de gezondheid van de vrouw, maar bevestigt dat ze onwel was geworden. Enkele uren later zijn de chauffeurs gewoon weer aan het werk.

"Als je daarna wegrijdt, denk je wel even: poeh, ik ben blij dat dit goed afgelopen is. " Beide chauffeurs willen niet van een heldendaad spreken. "Het valt wel mee. Wat moet je anders?

Sommige mensen rijden door en laten iemand aan hun lot over. Maar zo zitten wij niet in elkaar.

" De snelle tussenkomst van twee vrachtwagenchauffeurs heeft ervoor gezorgd dat een vrouw die onwel werd achter het stuur, veilig tot stilstand kwam op de snelweg. Het incident vond plaats op de A58 nabij Moergestel, toen de automobiliste het voertuig niet meer onder controle had en gevaarlijk slingerde.

Door de professionele en bekwame actie van chauffeur Pascal Bourgigons, die voor de auto ging rijden om deze te remmen, en zijn collega Alex Koenen, die de achtervolging waarborgde, kwam de situatie goed af. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en overleefde de incidenten zonder ernstige verwondingen, slechts met minimale schade aan de auto. De politie bevestigt het onwel zijn van de vrouw, maar geeft van privacyoverwegingen geen verdere medische details.

De betrokken chauffeurs geven aan dat het gewoon was wat iedereen in hun situatie zou doen en zien het niet als buitengewone heldendaad, maar als een morele plicht om te helpen waar mogelijk





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Vrachtwagenchauffeurs Onwel Vrouw A58 Moergestel Hulpverlening

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