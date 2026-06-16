Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor dodelijk ongeval in Emmen na gevaarlijkeafsla manege

Een 29-jarige chauffeur uit Eindhoven is veroordeeld tot een boete en een voorwaardelijke rijontzegging na een dodelijk verkeersongeluk in Emmen. Hij sloeg bij groenlicht rechtsaf en raakte daarbij een 75-jarige fietsster die om het leven kwam. De rechter oordeelde dat de chauffeur onvoldoende had gecontroleerd of de kruising vrij was en de fietsster geen voorrang had verleend.

Op 26 september 2024 kwam in Emmen een dodelijk verkeersongeluk voor op de kruising van de Wilhelminastraat en de Van Schaikweg. Een 29-jarige vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven, die rechtsaf sloeg bij groen licht, raakte daarbij een 75-jarige fietsster die rechtdoor wilde rijden.

De vrouw raakte onder de vrachtwagen en overleed ter plaatse. De chauffeur werd door de rechter veroordeeld tot een boete van 950 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden. Volgens de rechtbank had de man zich schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag omdat hij zich niet voldoende verzekerd had dat de kruising vrij was voor zijn manoeuvre.

Het Openbaar Ministerie had benadrukt dat de chauffeur, als bestuurder van een zware vrachtwagen, de zogenaamde dode hoek kende en daarom extra voorzichtig had moeten zijn. Bovendien was hij tijdens het incident handsfree aan het bellen, wat volgens het OM het risico verder vergrootte. De chauffeur zelf verklaarde tijdens de zitting dat hij de fietsster nooit had gezien en dat hij voortdurend zijn spiegels controleerde.

Hij gaf aan dat hij pas merkte dat er iets was gebeurd toen hij tijdens het afslaan een stoot voelde. ;Uit technisch en sporenonderzoek bleek echter dat de fietsster waarschijnlijk al werd geraakt tijdens de beginfase van de afslaande beweging van de vrachtwagen. Het onderzoeksrapport stelde dat een naderende fietsster zichtbaar had moeten zijn in de verschillende spiegels van de cabine. Daarnaast bevond zich bij de voorruit een kistje dat mogelijk een deel van het gezichtsveld belemmerde.

Verschillende getuigen beschreven hoe de vrachtwagen afsloeg terwijl de fietsster op de kruising rechtdoor wilde gaan. Eén getuige zag dat de vrouw door de achterkant van de vrachtwagen werd geraakt, ten val kwam en onder het voertuig terechtkwam. ;De advocaat van de chauffeur pleitte voor vrijspraak en betoogde dat niet bewezen kon worden waar de vrouw exact was op het moment van de aanrijding, noch dat de chauffeur haar had kunnen zien.

De rechter verwierp dit argument en oordeelde dat de chauffeur onvoldoende had gecontroleerd of de weg vrij was en dat hij de fietsster geen voorrang had verleend. Het feit dat de chauffeur handsfree belde, werd door de rechter niet als medeoorzaak beschouwd. Bij het vaststellen van de straf lette de rechtbank op de geen eerdere justitiële contacten van de dader en op het feit dat de man zichtbaar onder de gevolgen van het ongeluk gebukt ging.

Het eindoordeel was dus een boete en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden





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