Vrachtwagen in vlammen op A16: chauffeur verliest alles op eerste werkdag

Een vrachtwagenchauffeur zag zijn wagen volledig in vlammen opgaan op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Het incident gebeurde op zijn eerste werkdag, en de brandweer verwacht dat het opruimen nog een halve dag zal duren. De brand ontstond in de trailer van de vrachtwagen, maar de oorzaak is nog onduidelijk.

Een nachtmerrie voor de chauffeur die zijn vrachtwagen vrijdagochtend langs de kant zette bij een tankstation aan de A16 . Hij zag zijn wagen volledig in vlammen opgaan, en dat op zijn eerste werkdag.

De brandweer verwacht dat het opruimen mogelijk nog een halve dag gaat duren. De brand brak vrijdagochtend even voor 09:30 uur uit. De chauffeur was vlak daarvoor met zijn vrachtwagen een parkeerplaats opgereden, vlak voor het tankstation ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast stond een busje van een hoveniersbedrijf.

De bestuurder van het busje zag de brand met eigen ogen uitbreken. We waren net klaar met maaien, vertelt hij aan RTV Dordrecht. Die vrachtwagen komt aan rijden en de chauffeur zet 'm stil. Toen zagen we rook.

We zeiden tegen de chauffeur: Jongen, hij rookt! , maar die chauffeur bleef zitten. Later kwam hij er wel snel uit, omdat het harder begon te roken, aldus de hovenier. Uiteindelijk ging zowel de vrachtwagen als het busje volledig in vlammen op.

Extra wrang voor de vrachtwagenchauffeur: hij was bezig aan zijn eerste rit bij zijn nieuwe werkgever, meldt ZHZ Actueel. Pieter Prins van de brandweer vertelt dat de vrachtwagen niet meer te redden was. Gelukkig was de bestuurder er al uit. Er zat ook geen lading in de trailer.

De brand zit in de isolatie van de vrachtwagen en is bijna niet uit te maken. Dus hebben we ervoor gekozen om 'm gecontroleerd uit te laten branden. Even na 11:00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brand ontstond in de trailer van de vrachtwagen.

Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Het tankstation nam uit voorzorg veiligheidsmaatregelen, maar de vrachtwagen stond op zo'n twintig meter van de benzinepompen. De A16 is sinds 13:00 weer helemaal open, daar waren lange tijd twee rijstroken dicht. Ook de afrit Hendrik-Ido-Ambacht is weer open.

Alleen de weg naar de parkeerplaats, het tankstation en McDonalds is nog afgesloten. Het is altijd even spannend, staat 'ie wel of niet onder de kap van het tankstation? In dit geval gelukkig niet, zegt Prins. Waterwinning is wel vaak een probleem, daarom hebben we ook fors opgeschaald met meerdere tankauto's, zodat we water uit de sloot naast het tankstation konden halen.

Op de parkeerplaats heeft de brand duidelijk zijn sporen nagelaten. Door de uitgebrande voertuigen is het een bende. Prins verwacht dat het opruimen echt wel even gaat duren. Dat kan oplopen tot een halve dag.

Door de opruimwerkzaamheden zijn meerdere rijstroken van de A16 richting Dordrecht dicht. Ook de afrit Hendrik-Ido-Ambacht is afgesloten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Vrachtwagen A16 Hendrik-Ido-Ambacht Brandweer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Streep door 360.000 euro voor voetbalclubs Lemmer na storing bij het ministerieTwee voetbalclubs uit Lemmer werken aan een fusie, maar door een fout van het Ministerie van Sport ontstaat er een gat in de begroting voor de bouw van een nieuwe accommodatie.

Read more »

NH Nieuwsblog: Diverse incidenten in Noord-HollandEen overzicht van het actuele nieuws in Noord-Holland, met meldingen van een steekpartij in Haarlem, hantavirus-gevallen, een ammoniaklekkage in Diemen, een plofkraak in Amsterdam en brand in Alkmaar.

Read more »

Zware brand bij tankstation A16: vrachtwagen en bestelbus in vlammenEen zware brand brak vrijdagochtend uit bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Een vrachtwagen en een bestelbus stonden volledig in brand, maar er raakte niemand gewond. De brandweer is druk met blussen en de afrit is gesloten.

Read more »

Zware brand bij tankstation A16: vrachtwagen en bestelbus in vlammenEen zware brand woedde vrijdagochtend bij een tankstation langs de A16 in Hendrik-Ido-Ambacht. Een vrachtwagen en een bestelbus stonden volledig in brand, met meerdere explosies en een gesloten afrit. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Read more »