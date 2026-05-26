Vrachtwagen en twee auto's botsen op A28 bij knooppunt Hattemerbroek

Een vrachtwagen en twee auto's zijn dinsdagmiddag op de A28 bij knooppunt Hattemerbroek met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de IJsselbrug. Volgens de eerste informatie ging het mis toen de vrachtwagen van rijstrook wisselde in de aanloop naar knooppunt Hattemerbroek, op de rijbaan van Zwolle richting Apeldoorn. Bij die rijbaanwissel kwam de vrachtwagen in botsing met twee personenauto's. Een inzittende van een auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De overige betrokkenen bleven ongedeerd.

Een vrachtwagen en twee auto's zijn dinsdagmiddag op de A28 bij knooppunt Hattemerbroek met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de IJsselbrug.

Volgens de eerste informatie ging het mis toen de vrachtwagen van rijstrook wisselde in de aanloop naar knooppunt Hattemerbroek, op de rijbaan van Zwolle richting Apeldoorn. Bij die rijbaanwissel kwam de vrachtwagen in botsing met twee personenauto's. Een inzittende van een auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De overige betrokkenen bleven ongedeerd.

Bergers moeten beide auto's afslepen. Hulpdiensten bekijken nog of de vrachtwagen zelf verder kan rijden. Door het ongeluk werden drie van de vier rijstroken richting het westen afgesloten. Automobilisten lopen daardoor vertraging op de A28 op.

In de tegengestelde richting is tevens een kijkersfile ontstaan. Volgens de ANWB zijn de rijstroken inmiddels weer geopend. Ook wegen in Zwolle raken vol, meldt de verslaggever. De Spoolderbergweg, die door veel verkeer als binnendoorroute wordt gebruikt, is namelijk dicht vanwege onderhoud





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

A28 Knooppunt Hattemerbroek Ijsselbrug Vrachtwagen Auto's

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hansweert verandert voor een dag in een stukje AmerikaHansweert stond vandaag vol Amerikaanse oldtimers tijdens de All Americans Cars Meeting. Zo’n tachtig auto’s trokken veel bekijks op het dorpsplein.

Read more »

Bosbrand in Schoorl, beloning voor tip in Doevendans-zaak en explosie in Haarlem: een drukke nacht voor de brandweerEen uitgebreide update over drie verschillende incidenten in Noord-Holland: de snelle onder controle van een bosbrand in Schoorl, de uitgifte van een tienduizend euro beloning voor informatie over de vermissing van Rodney Doevendans, en een explosie bij een woning in Haarlem zonder gewonden, plus een intensieve maar vruchtenloze zoektocht naar een brand in het duingebied bij IJmuiden.

Read more »

In Goes-West staat in één dag een woning, publiek kijkt mee vanaf tribuneIn Goes-West staat straks elke dag een nieuwe woning. En vanaf een tribune kunnen bewoners live meekijken hoe de huizen in recordtempo worden gebouwd.

Read more »

Magere score voor Nina Gademan bij F1 Academy-races in MontrealGademan werd een keer van de baan getikt en kreeg ook nog een tijdstraf.

Read more »