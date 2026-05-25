VP’s Elftal van het Jaar: verrassende keepers, stevige verdedigers en slimme transfers

Na meer dan veertigduizend stemmen onthult VoetbalPrimeur het Elftal van het Jaar. PSV, NEC en Twente leveren de meeste spelers, met Joël Drommel als keeper van het jaar, Stav Lemkin als opvallende verdediger en Mauro Júnior als veelzijdige verrassing. NEC’s scouting wordt geprezen, terwijl Ajax en Wolverhampton om nieuwe talenten strijden.

Na een intensieve stemronde waarbij meer dan veertigduizend voetbalfans hun stem uitbrachten, is het VP’s Elftal van het Jaar eindelijk bekend. De resultaten laten zien dat de traditionele topclubs weer sterk vertegenwoordigd zijn, maar er zijn ook enkele verrassende namen die de lijst hebben gehaald.

Kampioen PSV en de ambitieuze club NEC leveren samen drie spelers, waarmee zij de meeste plaatsingen in het elftal boeken. De volledige top‑vijf van clubs is vertegenwoordigd, maar opvallend is dat de trainer die de selectie heeft samengesteld afkomstig is uit de onderkant van de Eredivisie, wat bewijst dat kwaliteit niet alleen bij de grote namen te vinden is. De reddende engel van Sparta Rotterdam, Joël Drommel, heeft een bijzonder plekje in het elftal veroverd.

Na een wisseljaar tussen PSV en Sparta, waar hij als huurling uitgeleend werd, groeide Drommel uit tot de keeper met de meeste clean sheets in de Eredivisie en staat hij midden in de ranglijst voor aantal gemaakte reddingen. Hij nam in het elftal de plaats in van Nick Olij, die vorig jaar nog van club naar club sprong.

Ondanks zijn uitgeleende status bij Sparta zal de toekomst in Eindhoven voorlopig onduidelijk blijven, maar zijn prestaties in dit seizoen hebben hem recht gedaan op een plek tussen de beste keepers van de competitie. Ook de verdediging van FC Twente kwam sterk naar voren. De jonge Israëlische centrale verdediger Stav Lemkin trok de meeste stemmen, een feit dat in Israël meteen breed werd gedeeld.

Lemkin, die medio 2025 van Shakhtar Donetsk kwam, kreeg aanvankelijk weinig speeltijd, maar zodra trainer John van den Brom hem vertrouwen gaf, bleek zijn waarde onmiskenbaar. Samen met medespeler Ruud Nijstad vormt hij een solide duo dat Twente een defensieve stabiliteit heeft gegeven die zelden zo duidelijk werd gezien. Zijn transfersom van anderhalf miljoen euro lijkt nu meer dan gerechtvaardigd.

Bij Ajax heeft de Italiaanse trainer Francesco Farioli zijn stempel gedrukt door jonge spelers zoals Jorrel Hato en Youri Baas van positie te laten wisselen. Baas, die eerder een onverwachte verrassing was, heeft zich ontwikkeld tot een sleutelspeler in de defensie, ondanks de stevige concurrentie van nieuw aangetrokken talenten zoals de verhuurspeler Dies Janse van FC Groningen. De rivaliteit tussen Baas en Janse belooft een spannende strijd om een basisplaats in de Nabuurstad te worden.

De veelzijdigheid van Mauro Júnior van PSV werd eveneens beloond. Oorspronkelijk gezien als een ideale twaalfde man, is de Braziliaan zich ontwikkeld tot een onmisbare speler op zowel linksback als in het middenveld. Met een aantal indrukwekkende optredens op de linkerflank heeft hij zich een plek verworven in het elftal, waarbij hij concurreerde met spelers als Jordan Bos, Deveron Fonville, Souffian El‑Karouani en Mats Rots.

Zijn flexibiliteit maakt hem tot een waardevolle troef voor coach Peter Bosz, die wellicht nog meer van hem zal vragen in het komende seizoen. Ook NEC mag zich verheugen op een sterk scouting‑ en transferbeleid. De Kroatische middenvelder Nejasmic, die in september 2025 op de allerlaatste dag van het zomerse transferwindow van Sharjah FC in de Verenigde Arabische Emiraten arriveerde, heeft zich snel opgewerkt tot onmisbare spil in het centrum van het team.

Zijn fysieke aanwezigheid en spelinzicht hebben de defensieve kwetsbaarheid van NEC aanzienlijk verminderd. Samen met Kodai Sano, die een indrukwekkende eerste seizoenshelft neerlegde, heeft het duo een prominente plaats in het VP‑Elftal verdiend. De aandacht van andere clubs is al meteen gewekt, wat kan leiden tot een transfer‑soap in de komende weken





