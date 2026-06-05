Voorzitter van Raad van Toezicht Nederlands Fotomuseum opgestapt

De voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is per direct opgestapt. Dit gebeurt vier weken voordat de rechtbank uitspraak doet in een zaak die oud-directeur Birgit Donker tegen het museum heeft aangespannen.

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam zit nog steeds in de problemen. De voorzitter van de Raad van Toezicht, Wanda van Kerkvoorden, is per direct opgestapt.

Dit gebeurt vier weken voordat de rechtbank uitspraak doet in een zaak die oud-directeur Birgit Donker tegen het museum heeft aangespannen. Donker werd vorig jaar door de Raad van Toezicht ontslagen. Van Kerkvoorden stelde dat het museum nu een nieuw onderkomen heeft, een nieuwe directeur en een toegewijd team. Ze wilde dat de blik op de toekomst gericht kan zijn en dat de Raad van Toezicht nu ruimte moet maken voor een nieuwe voorzitter.

Het is opvallend dat Van Kerkvoorden nu vertrekt, juist op het moment dat de rechtbank de zaak van Donker behandelt. Tijdens de rechtszaak antwoordde Van Kerkvoorden half mei nog op vragen van de rechtbank. Haar antwoorden waren warrig en soms moeilijk te volgen. Op concrete vragen had zij geen duidelijke antwoorden.

Zo zette de Raad van Toezicht Donker op non-actief zonder haar versie van het verhaal te horen. Dit is bijzonder, want uit geen enkel document of evaluatie uit de periode 2018 tot 2025 blijkt dat soortgelijke problemen al eerder spelen. Er is wel een rapport van Berenschot uit 2020 dat het heeft over een formele breuk op de werkvloer na een door Donker gekozen koers. Voor de Raad van Toezicht was dit geen reden tot ingrijpen.

Ook heeft de vertrouwenspersoon van het museum geen meldingen gerapporteerd. Eind juni zal blijken hoe de rechtbank oordeelt in de zaak, waarbij Donker bijna 400.000 euro als compensatie voor haar ontslag eist. De overige leden van de Raad van Toezicht blijven op hun post, laat een woordvoerder van het Nederlands Fotomuseum weten. Andere vragen weigert de woordvoerder te beantwoorden. Van Kerkvoorden is niet bereikbaar voor een reactie





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