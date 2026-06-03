Voorzichtig optimisme over terugkeer SIVO-festival in 2027

Na de annuleringen van 2024 en 2025 werkt de organisatie van het internationale dans- en cultuurfestival SIVO in Borger aan een mogelijke terugkeer in 2027. De gesprekken over een nieuwe locatie bij sporthal De Koel zijn veelbelovend, maar er zijn nog technische vraagtekens en een onzekerheid over gastgezinnen. De gemeente steunt het idee en de organisatie blijft voorzichtig optimistisch.

Na twee jaar vol onzekerheid is er weer een beetje hoop voor het SIVO -festival in Borger . Het internationale dans- en cultuurfestival ging in 2024 en 2025 niet door en ook deze zomer blijft het stil.

Toch werkt de organisatie achter de schermen aan een mogelijke terugkeer in 2027. En de ogen zijn daarbij gericht op sporthal De Koel. Het korte antwoord is dat we het dit jaar niet gaan houden, zegt SIVO-voorzitter Sjoerd Looijenga. Maar we blijven wel in de stemming.

Er zit beweging in en we gaan ervoor. SIVO was jarenlang vaste prik. Dansgroepen uit binnen- en buitenland verbleven bij gastgezinnen, traden op in het dorp en brachten culturen samen. Het festival trok niet alleen bezoekers uit de regio, maar er kwamen ook een hoop toeristen op af.

In 2024 kwam daar abrupt een einde aan. Het festival kon niet langer terecht op het Dorpsplein in Borger. Omdat de gemeente geen toestemming gaf voor gesloten hekken rond het terrein, kon de organisatie geen entree heffen. Daarmee viel een belangrijk deel van de inkomsten weg.

Een verhuizing naar het voormalige Esdal College leek nog een oplossing, maar die plannen strandden uiteindelijk. De organisatie kreeg volgens eigen zeggen onvoldoende ruimte om het festival goed te kunnen organiseren. Daardoor ging de 35e editie niet door. De teleurstelling was groot.

Tijdens een raadsvergadering later dat jaar spraken meerdere partijen hun steun uit voor het festival. Sindsdien zijn de contacten tussen de organisatie en de gemeente verbeterd. Toen was er best wat gedoe, maar inmiddels spreken we elkaar veel vaker, zegt Looijenga. De gemeente wil het festival ook graag terugzien.

Die gesprekken hebben geleid naar sporthal De Koel als mogelijke nieuwe thuisbasis voor het festival. Het idee is om activiteiten zowel binnen als buiten te organiseren. Overdag zou gebruikgemaakt kunnen worden van het terrein rondom de hal, terwijl de avondvoorstellingen binnen zijn. Toch zijn er nog de nodige vraagtekens.

Bij de bouw van de hal is vooral gekeken naar sport, vertelt Looijenga. We weten nog niet goed hoe het zit met geluid, isolatie en parkeren. Dat zijn wel belangrijke punten. Ook de planning speelt een rol.

De sporthal moet beschikbaar zijn in de periode waarin SIVO normaal is (eind juli, begin augustus) en er moet rekening worden gehouden met het gebruik van de accommodatie en de vakantieplanning van de beheerder. Zelfs als De Koel geschikt blijkt, zijn er nog uitdagingen. Het festival leunt al jarenlang op gastgezinnen die deelnemers uit binnen- en buitenland ontvangen. Juist daar zit volgens Looijenga een onzekerheid.

We weten niet hoeveel gastgezinnen straks beschikbaar zijn, dat blijft een aandachtspunt. Terwijl juist dat persoonlijke contact altijd een van de sterke punten van SIVO is geweest. Toch overheerst voorzichtig optimisme. De opslag van het festival is inmiddels al naar De Koel verhuisd en de organisatie blijft zoeken naar mogelijkheden om het evenement terug te brengen naar Borger.

Borger is een groot toeristencentrum, maar er gebeurt relatief weinig, zegt Looijenga. Wij vinden dat er wat moet gebeuren. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de bezoekers. De organisatie hoopt uiteindelijk in 2027 een nieuw hoofdstuk voor het festival te kunnen schrijven, mits de technische en logistieke vraagstukken opgelost kunnen worden en de gemeente haar steun blijft tonen





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