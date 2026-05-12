Voormalige selectie moet naar FIFA vóór WK 2026; definitieve selectie met maar liefst 26 spelers

Deze zomer wordt het WK gespeeld in 16 landen en drie steden. De Zuid-Amerikaanse landen zijn in de finale. Opvallend zijn de voetbalbonden en de vervolgens geldende WK-regels. Allemaal wijzigingen om de nationale elftallen samen te stellen. De definitieve selectie is met maximaal 26 spelers mogelijk.

Op 11 mei moesten alle landen een voorlopige selectie aanleveren bij de FIFA . Die selectie moest bestaan uit 35 tot 55 spelers, waarvan vijf keepers.

Zeven weken later, tussen 25 mei en 1 juni hebben de voetbalbonden de mogelijkheid om hun definitieve selectie naar de FIFA op te sturen. Deze selectie zal bestaan uit 23 tot 26 spelers, waarvan minstens 3 keepers. Daarom was het voor Ronald Koeman en zijn collega's (Ronald Koeman) lastige weken om een lijst samen te stellen. Er kunnen in een later stadium nog wijzigingen aan de definitieve WK-selectie worden aangebracht in het geval van ernstig letsel of ziekte.

Dat kan tot maximaal 24 uur voor de eerste wedstrijd van een land. Vanaf 25 mei worden clubs geacht hun spelers vrij te geven voor de nationale elftallen. Er zijn echter uitzonderingen. Soms zijn clubs nog niet uitgespeeld, zoals de finalisten van de Champions League en de Conference League.

Die spelers sluiten later aan.





