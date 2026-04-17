Voormalige discotheek Hollywood in Hoogeveen maakt plaats voor vernieuwing

Het iconische pand van discotheek Hollywood in Hoogeveen ondergaat een transformatie. Vanwege veroudering, brandgevaar en asbest zal het gebouw tegen de vlakte gaan. De gemeente onderzoekt mogelijkheden om de rijke historie te behouden, terwijl de Tamboerpassage een toekomst tegemoet gaat met woningbouw en mogelijke parkeeruitbreiding.

Het eens zo bruisende hart van menig Hoogevener uit het verleden, de voormalige discotheek Hollywood, staat op het punt te verdwijnen. Het karakteristieke gebouw, gelegen nabij de Tamboerpassage , is door de jaren heen flink verouderd. Deze veroudering brengt niet alleen esthetische nadelen met zich mee, maar creëert ook een verhoogd risico op brandstichting. Bovendien is er asbest aangetroffen in de constructie en zijn de gevelplaten aan de buitenzijde aan vervanging toe.

Hoewel er gekeken is naar mogelijkheden voor hergebruik, zou dit een ingrijpende en kostbare renovatie vereisen. Na zorgvuldige afweging heeft de gemeente Hoogeveen dan ook besloten het pand te slopen, naar verwachting halverwege of later dit jaar. De aankomende sloop van de Hollywood is onderdeel van een bredere visie voor de omgeving. De Tamboerpassage zelf staat in de toekomst gepland voor een aanzienlijke herontwikkeling, waarbij onder andere de realisatie van nieuwe woningen centraal staat. Hoewel de specifieke locatie van de voormalige discotheek nog geen definitieve invulling heeft gekregen binnen dit herontwikkelingsplan, biedt deze potentieel wel ruimte voor een oplossing voor het nijpende parkeerprobleem in de wijk. De gemeente ziet hierin een kans om de publieke ruimte te optimaliseren en de leefbaarheid voor de bewoners te vergroten. De voormalige discotheek Hollywood kent een verleden dat rijker is dan menigeen zich realiseert. In de bloeiperiode van de jaren zeventig en tachtig was het de plek waar talloze Hoogeveners hun avonden doorbrachten op de dansvloer van de 'super dancing'. Maar de geschiedenis van het gebouw reikt verder terug. Voor en na de discotheekperiode diende het pand achtereenvolgens als schouwburg, als locatie voor bruiloftsfeesten en zelfs als sfeervol schnitzelrestaurant. De officiële opening vond plaats op 30 juni 1953, destijds in gebruik als marktcafé. Tijdens de veemarkten was het een plek waar handel werd gedreven en zaken werden afgesloten. De gemeente realiseert zich dat er veel herinneringen kleven aan dit pand en wil de rijke historie dan ook levend houden. Er worden ideeën onderzocht om lokale geschiedenisclubs of andere geïnteresseerde partijen de kans te geven foto's te maken van het gebouw, om zo het verleden vast te leggen. Ook wordt overwogen om de inboedel ergens onder te brengen, om de tastbare herinneringen aan de locatie te bewaren. Voordat de sloop definitief plaatsvindt, krijgen inwoners nog eenmalig de kans om het pand van binnen te bezoeken, als een laatste afscheid van een markant stukje Hoogeveense historie. Deze mogelijkheid wordt gezien als een belangrijke stap om de collectieve herinnering te koesteren. Historicus Albert Metselaar sprak eerder al zijn spijt uit tegenover RTV Drenthe over de mogelijke sloop van het pand. Hij zag potentie in het transformeren van het gebouw tot een buurtcentrum of een poppodium. Van het laatste idee was in het verleden al sprake, maar dit plan strandde destijds. Het gemis aan een dergelijke culturele invulling in de wijk is nog steeds voelbaar. De gemeente staat open voor ideeën en blijft de dialoog aangaan met betrokken partijen en de gemeenschap om te komen tot de best mogelijke oplossing voor de toekomst van dit historische terrein. De sloop markeert het einde van een tijdperk, maar opent tegelijkertijd deuren naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen die het stadscentrum van Hoogeveen verder zullen verrijken. Het is een teken van vooruitgang, waarbij het verleden wordt gerespecteerd terwijl er wordt gebouwd aan een toekomstbestendige stad





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

