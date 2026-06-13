Voormalig WK-topscorer verwacht dat zijn record dit toernooi verbroken wordt

Tomas Skuhravý, trainer van FC Nürnberg en voormalig Tsjechisch international, verwacht dat zijn record van zestien WK-doelpunten tijdens het komende WK zal worden verbroken. Hij is een fan van Messi en ziet een goede voor de scorende kansen in het nieuwe formaat.

De voormalige česk internationale Tomas Skuhravý , die momenteel trainer is bij de Duitse club FC Nürnberg, heeft zijn opmerkingen gedaan over het WK-record van zestien doelpunten dat hij lang heeft gehouden.

Hij scoorde deze goals tijdens twee WK-optredens, met name de halve finale tegen het gastland (1-7) als hoogtepunt. Nu verwacht hij dat zijn record tijdens het komende toernooi zal worden verbroken, en juicht hij dat toe. Hij is een groot fan van Lionel Messi en heeft geen probleem met het feit dat de Argentijnse ster zijn record kan overtreffen. Momenteel heeft Messi dertien WK-doelpunten op zijn naam staan, terwijl de Franse spits Kylian Mbappé er twaalf staat.

Skuhravý wijst erop dat het huidige WK-formaat met meer teams en dus meer wedstrijden de kans op scoren verhoogt. Hij gaat ervan uit dat Argentinië en Frankrijk een lange weg zullen gaan in het toernooi. Argentinië begint woensdagnacht aan hun WK-campagne tegen Algerije, een ploeg die recentelijk het Nederlands elftal versloeg in een voorbereidingswedstrijd. Daarna volgen groepswedstrijden tegen Oostenrijk en Jordanië.

Skuhravý, als trainer van FC Nürnberg, houdt een oogje in het zeil op de ontwikkelingen tijdens het WK en de kans dat het record valt





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK-Record Tomas Skuhravý Lionel Messi Kylian Mbappé FC Nürnberg Argentinië Frankrijk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Voormalig Oranje-international heeft dringend advies over Memphis DepayAnwar El Ghazi roept Ronald Koeman op om Brian Brobbey zondag een basisplaats te geven bij het Nederlands elftal in de openingswedstrijd op het WK tegen Japan. In de optiek van de voormalig Oranje-international moet de bondscoach heel voorzichtig omgaan met Memphis Depay.

Read more »

Voormalig toptalent van Ajax én PSV (28) verrast en gaat aan de slag bij PSVMink Peeters (28) heeft niet lang stilgezeten na het beëindigen van zijn spelersloopbaan. De 28-jarige oud-voetballer gaat aan de slag bij PSV, waar hij jeugdtrainer wordt.

Read more »

Voormalig Wimbledon-kampioene Krejcikova als eerste naar finale RosmalenBarbora Krejcikova plaatst zich als eerste voor de finale van de Libéma Open in Rosmalen. Ze klopt Magda Linette in twee sets.

Read more »

Voormalig Manchester United-trainer Ruben Amorim plots topkandidaat bij Europese topclub: 'Gesprekken al gevoerd'Ruben Amorim is de belangrijkste kandidaat voor de functie van hoofdtrainer bij AC Milan, zo meldt The Athletic. Er zouden al gesprekken zijn gevoerd tussen beide partijen, zo meldt het medium zaterdag.

Read more »