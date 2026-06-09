Voormalig restaurant in Oost gesloopt; krakers verplaatsen zich naar nieuwe locaties

Een超过 restaurant in de Oost van Amsterdam, dat jarenlang door krakers was bezet, is gesloopt. Buurtbewoners zijn opgelucht, maar krakers zoeken al een nieuwe plek.

Een voormalig restaurant in Oost is gesloopt. Het pand, gelegen aan de H.J. E. Wenckebachweg, was de afgelopen jaren bezet door krakers. Vanochtend kregen de krakers de tijd om hun laatste spullen op te ruimen en verlieten ze de locatie zonder veel verzet.

Een van hen merkte op dat het"wat het is" is, terwijl een ander, die een camper bestuurde, spijt had omdat al zijn bezittingen erin zaten. Buurtbewoners en werknemers van omliggende bedrijven zijn opgelucht over de sloop. Zij vertellen dat het gebied in de jaren dat het door krakers werd bezet, verwaarloosd raakte, er harde muziek werd gedraaid en allerlei spullen werden verzameld.

Iemand die met haar kleinkinderen wandelt, zegt dat het"steeds drukker en uitgebreider" werd met krakers en dat het geen aanwinst voor de buurt was, ook al was het achter een hek. Terwijl sommigen vindden dat het jammer was dat de krakers vertrokken, zien anderen het als een positieve ontwikkeling. Een buurtbewoner vindt dat de locatie een mooie plek voor een coffeeshop zou zijn.

De krakers zelf zullen waarschijnlijk weinig profiteren van de komst van de coffeeshop en plannen al op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in Amsterdam of elders, wetende dat het kraken gewoon doorgaat





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Krakers Sloop Oost Amsterdam Coffeeshop

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