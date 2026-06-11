Voormalig profvoetballer Khalid Boulahrouz: 'Ik dacht dat het niks voor mij was'

Khalid Boulahrouz, voormalig verdediger van onder meer Oranje, Chelsea en Hamburger SV, vertelt in een interview met Panorama dat hij aanvankelijk niet geschikt vond voor zijn rol als voetbalanalist. Hij moest echter een goede gesprek voeren, adviezen ontvangen en zijn kennis opfrissen om comfortabel te kunnen praten over twee teams terwijl hij niet wist wat er de afgelopen anderhalf jaar was gebeurd.

Khalid Boulahrouz moest behoorlijk wennen aan zijn rol als voetbalanalist . Aanvankelijk vond hij zichzelf zelfs ongeschikt. De voormalig verdediger van onder meer Oranje, Chelsea en Hamburger SV vertelt dat in een interview met Panorama.

"Nadat ik stopte, heb ik letterlijk anderhalf jaar geen enkele wedstrijd gezien. Ik wilde niks kijken, als ik langs een wedstrijd kwam zapte ik gelijk weg. Ik was het voetbal even helemaal zat, daarom ben ik ook vrij jong gestopt", aldus de inmiddels 44-jarige Boulahrouz.

"Ik dacht: ik ben eindelijk klaar, kan doen wat ik wil, word niet meer geleefd en ga dus ook niet meer voor de buis zitten om wedstrijden te kijken. Maar als je moet praten over twee teams terwijl je niet weet wat daar de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd, maak je het jezelf wel moeilijk.

" Toch werd hij af en toe wel uitgenodigd, maar hij had veel te weinig kennis en informatie. "Ik zei tegen Ziggo:Want dat is het wel, een vak. Het is niet dat je voetballer bent geweest en het wel even doet. Ik voelde me helemaal niet geschikt en dacht echt dat het niks voor mij was.

" Toen heeft hij een goed gesprek gehad, adviezen gekregen en is daarmee aan de slag gegaan. Je moet wel je huiswerk doen en dat deed hij niet. Daarna heeft hij zijn kennis opgehaald, is weer veel wedstrijden gaan kijken en nu voelt hij zich comfortabel. Hij weet waar hij het over heeft en dat moet natuurlijk ook.





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