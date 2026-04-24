Voormalig Ivoriaans international Abdoulaye Traoré veroordeeld tot gevangenisstraf voor verkrachting

De oud-voetballer Abdoulaye Traoré, bekend van zijn successen met Ivoorkust en clubs als FC Metz en Braga, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens verkrachting. Hij moet ook een schadevergoeding betalen en mag vijf jaar niet in Bouaké wonen.

Voormalig Ivoriaans international Abdoulaye Traoré , een naam die bij veel voetbalfans een belletje doet rinkelen, is door een rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

De oud-spits, die in zijn gloriedagen furore maakte bij clubs als FC Metz in Frankrijk en Braga in Portugal, is schuldig bevonden aan verkrachting. De zaak, die in 2021 aan het licht kwam, heeft een schokgolf door Ivoorkust en de voetbalwereld doen gaan. Traoré, bijgenaamd Ben Badi, werd ervan beschuldigd een 21-jarige vrouw te hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Na een langdurig proces, dat zich over meerdere jaren heeft uitgestrekt, heeft de rechtbank nu een uitspraak gedaan.

De 59-jarige Traoré moet niet alleen drie jaar achter de tralies, maar hij krijgt ook een verblijfsverbod opgelegd voor de stad Bouaké, waar de misdaad plaatsvond, voor een periode van vijf jaar. Bovendien is hij veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan twintigduizend euro aan het slachtoffer. Abdoulaye Traoré verwierf in de jaren 80 en begin 90 grote bekendheid als een van de meest getalenteerde voetballers van Afrika.

Zijn hoogtepunt beleefde hij tijdens de Afrika Cup van 1988, waar hij topscorer van het toernooi werd. Vier jaar later, in 1992, schreef hij geschiedenis met het Ivoriaanse nationale elftal door de Afrika Cup in Senegal te winnen – een historische prestatie voor Ivoorkust. Naast zijn successen op het internationale toneel, was Traoré ook een productieve doelpuntenmaker in de nationale competitie van Ivoorkust, waar hij tweemaal de titel van topscorer behaalde.

Zijn carrière bracht hem ook naar Europa, waar hij in 1986 een contract tekende bij het Portugese Braga. Hoewel zijn avontuur in Portugal van korte duur was, wist hij toch de aandacht te trekken van FC Metz in Frankrijk. Ook bij Les Grenats kon hij echter geen vaste waarde worden, en na een half seizoen besloot hij terug te keren naar Afrika, met een tussenstop in Saudi-Arabië.

Ondanks zijn relatief korte periode in Europa, bleef Traoré een geliefde figuur in Ivoorkust, waar hij wordt herinnerd als een van de grootste voetballers die het land ooit heeft voortgebracht. De veroordeling zal ongetwijfeld een diepe impact hebben op zijn reputatie en nalatenschap. De zaak-Traoré roept belangrijke vragen op over machtsmisbruik en seksueel geweld, ook binnen de sportwereld.

Het is cruciaal dat slachtoffers van seksueel geweld de steun en gerechtigheid krijgen die ze verdienen, en dat daders verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. De lange duur van het proces onderstreept de complexiteit van dergelijke zaken en de noodzaak van een zorgvuldige en grondige behandeling. De veroordeling van een publiek figuur als Abdoulaye Traoré kan een signaal afgeven dat niemand boven de wet staat, ongeacht zijn status of populariteit.

Het is te hopen dat deze uitspraak bijdraagt aan een groter bewustzijn van seksueel geweld en aan een cultuur van respect en veiligheid. De discussie over de zaak gaat verder dan alleen de sportwereld; het is een maatschappelijk probleem dat aandacht en actie vereist. De veroordeling is een belangrijke stap, maar er is nog veel werk te doen om seksueel geweld te voorkomen en te bestrijden.

De impact van deze zaak zal nog lang voelbaar zijn, zowel in Ivoorkust als daarbuiten. De veroordeling van een idool is een pijnlijke realiteit, maar het is essentieel om de rechten van slachtoffers te beschermen en gerechtigheid te dienen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abdoulaye Traoré Ivoorkust Verkrachting Gevangenisstraf FC Metz Braga

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »