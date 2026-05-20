Voormalig inlichtingenofficier veroordeeld tot vier jaar cel voor spionage voor Rusland

Een voormalig medewerker van de Oostenrijkse binnenlandse veiligheidsdienst is veroordeeld tot vier jaar cel voor spionage voor Rusland. De rechtbank acht bewezen dat hij informatie doorsluisde naar Moskou.

In Oostenrijk is een voormalig medewerker van de binnenlandse veiligheidsdienst veroordeeld tot ruim vier jaar cel voor spionage voor Rusland . De rechtbank acht bewezen dat hij informatie doorsluisde naar Moskou.

De 63-jarige Egisto Ott verzamelde onder meer informatie over Russen die hun thuisland waren ontvlucht en van wie de Russische veiligheidsdienst FSB de verblijfplaats wilde achterhalen. Ott zou verder drie mobiele telefoons van hoge ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken via via aan Moskou hebben gegeven. Die toestellen vielen tijdens een boottocht in Oostenrijk in het water en zouden op de een of andere manier bij de Russische inlichtingendienst FSB zijn beland.

De oud-medewerker van de inlichtingendienst is ook schuldig bevonden aan het overhandigen van een laptop met inlichtingen uit een EU-lidstaat aan de Russen. Daarvoor kreeg hij naar verluidt 20.000 euro. De link met Moskou liep volgens de aanklagers via een spionagenetwerk waarin de Oostenrijker Jan Marsalek een belangrijke rol speelde. Hij is de voormalig topman van Wirecard, een Duits betalingsbedrijf dat in 2020 failliet ging als gevolg van miljardenfraude.

In de nasleep daarvan bleek dat Marsalek jarenlang had geopereerd als geheim agent voor de Russen. Hij wordt internationaal gezocht en er wordt aangenomen dat hij in Rusland resideert. Volgens de aanklager liep de link tussen Ott en de Russen via een spionagenetwerk waar onder meer een aantal Bulgaren bij betrokken was. Zij werden vorig jaar in Londen door Justitie voerde een grote hoeveelheid chatberichten aan als bewijs.

Die gesprekken gingen tussen de Bulgaren en een account waarvan wordt vermoed dat het van Marsalek is. Ott werd niet bij naam genoemd, maar voor de aanklagers stond vast dat hij een aantal spionageacties heeft uitgevoerd die in de chats werden besproken. De voormalig medewerker van de veiligheidsdienst ontkent dat hij voor Moskou heeft gewerkt. Zijn verweer was dat hij een zeer geheime operatie uitvoerde voor een westerse inlichtingendienst, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Een andere verdachte in deze zaak, een politieagent, kreeg een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden voor het helpen van Ott. Justitie heeft Ott sinds 2017 in het vizier. Hij werd in maart 2024 opgepakt en zat een aantal maanden in voorarrest. De lange duur van de zaak was voor de rechtbank reden voor een aantal maanden strafkorting.

De oud-inlichtingenofficier heeft al gezegd dat hij in hoger beroep gaat. Het Openbaar Ministerie gaat intussen door met het onderzoek naar hem, omdat wordt vermoed dat hij ook toegang had tot de persoonlijke gegevens van tienduizenden medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spionage Rusland Oostenrijk Binnenlandse Veiligheidsdienst Inlichtingenofficier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Met een laser oude zonnepanelen recyclen: ‘Een goudmijn aan grondstoffen’Bij TNO in Eindhoven is een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers van TNO gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen, zoals zilver, beter worden teruggewonnen.

Read more »

Voormalig Ajax-flop doet zijn verhaal: 'Ik had misschien nog één seizoen nodig'Calvin Bassey had moeite om bij Ajax te wennen aan de speelstijl. Dat laat de 26-jarige verdediger blijken in het programma Kick 't Met van Ziggo Sport . Volgens Bassey, die in het seizoen 2022/2023 bij Ajax speelde, hadden nieuwe spelers meer tijd nodig om zich aan te passen aan de Amsterdamse club.

Read more »

Volgende gedachte na het lezen van de tekst om over zorg te troepen voor de uitfasering van de ongevallenmanaging functie bij de brandweer in de provincie OverijsselDe tekst beschrijft een reeks vasthouden van het laatste nieuws uit Overijssel op 20 mei, inclusief ongelukken, branden en misdrijven. Bijvoorbeeld een eenzijdig ongeval in Staphorst waarin een wagen de kop in een berm sloeg, veroorzaakt door tegenspraak met dranghekken. De bestuurder werd gewond maar overleed niet. Een andere man werd aangehouden nadat hij een dergelijke test weigerde en agenten beledigde, en een bestuurder van een bestelbus raakte gewond bij een grotere railling met een groep eenden.

Read more »

Een dag na de grote brand in Scheemda: 'Wij hadden een engeltje op de schouder zitten'Zwartgeblakerd, dichtgetimmerd en met hekken afgezet: een dag na de grote brand die vier woningen aan de Kerkstraat in Scheemda in de as legde, maakt het getroffen huizenblok een trieste indruk.

Read more »