Voorbeschouwing: Oud-international Vorobey blikt vooruit op Shakhtar - AZ

Andriy Vorobey, voormalig speler van Shakhtar Donetsk, en Myron Markevych, oud-trainer, bespreken de aanstaande wedstrijd tussen Shakhtar en AZ. Ze analyseren de krachten van beide teams, waarschuwen voor onderschatting en bespreken de uitdagingen waar Shakhtar voor staat, zoals het drukke schema en de reistijd. Vorobey voorspelt een krappe overwinning voor Shakhtar.

Shakhtar is nog ongeslagen in de Oekraïense competitie na de winterstop, maar kwam in de vorige ronde goed weg tegen Lech Poznan. De Poolse tegenstander maakte de 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd in de return bijna ongedaan. Een eigen doelpunt van verdediger João Moutinho in de tweede helft zorgde ervoor dat Shakhtar uiteindelijk opgelucht kon ademhalen.

Oud-international van Oekraïne, Andriy Vorobey, die in het shirt van Shakhtar 114 goals maakte in 319 wedstrijden, ziet echter dat AZ wisselvallig is. 'AZ is niet erg stabiel. Ze vernederden Sparta in de return, maar verloren daarna met een verschil van drie doelpunten van een middenmoter', aldus Vorobey, verwijzend naar de 3-0 nederlaag tegen FC Groningen. Vorobey, die in 2006 deelnam aan het WK, waarschuwt echter voor het onderschatten van AZ. 'Ja, AZ is geen Ajax, PSV of Feyenoord en geen grootmacht in het Nederlandse voetbal, maar wel een goed, sterk team. Je moet niet denken dat ze makkelijk verslagen kunnen worden', legt de 47-jarige oud-spits uit. Hij voorspelt een 2-1 overwinning voor Shakhtar, maar benadrukt dat Arda Turan de problemen uit de vorige Europese wedstrijd tegen Lech Poznan moet oplossen. 'Ik wil eerlijk gezegd niet eens terugdenken aan die wedstrijd. Het geluk was aan hun zijde, want Shakhtar speelde slecht. De spelers, met name de Brazilianen, moeten zich ervan bewust zijn dat ze als team moeten spelen en niet als individu.' \Van de Brazilianen ontbreekt Marlon Gomes op het middenveld door een blessure. Tunesisch international Alaa Ghram is er niet bij in de defensie vanwege een schorsing, maar Vorobey denkt dat zijn afwezigheid kan worden opgevangen. Hij ziet de lange reis van Lviv als een groter obstakel. 'De logistieke problemen zijn niet verdwenen. De busreis is uitputtend en ze hebben een druk speelschema.' Vorobey blijft erbij dat Shakhtar licht favoriet is tegen AZ. Myron Markevych, oud-trainer van onder meer Metalist Kharkiv, sluit zich hierbij aan. 'Qua individuele kwaliteit is het Oekraïense team in het voordeel, maar ze moeten het initiatief nemen en de bal laten circuleren. De tegenstander is sterk, dus je kan hen geen ruimte geven. Ze moeten de defensie niet verwaarlozen, want AZ is goed in de tegenaanval.' Volgens Markevych is het drukke speelschema van Shakhtar, met vier belangrijke wedstrijden in twaalf dagen en veel reistijd, een belangrijke factor. 'Dit wordt een serieuze test voor het team. Maar als Shakhtar iets wil bereiken, is er geen andere weg. In principe hebben alle clubs die Europees spelen een druk schema', aldus de oud-bondscoach van Oekraïne, die positief is. 'Ik weet bijna zeker dat Shakhtar de eerste wedstrijd zal winnen.





