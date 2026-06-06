Voorbeschouwing Grand Prix Monaco: Antonelli leidt, Leclerc favoriet voor pole

Live‑blog over de laatste vrije training en de kwalificatie in Monaco, met een snelle ronde van Kimi Antonelli, Leclerc als favoriet en een analyse van de kansen voor Hamilton, Verstappen en andere coureurs.

In dit live‑blog kijken we vooruit op de Grand Prix van Monaco en volgen we de derde vrije training en de kwalificatie. Na de eerste sessie is het einde oefening voor Stroll, Alonso, Bottas, Bearman, Perez en Ocon.

De auto van Bortoleto werd weggesleept en kan weer op de baan. Op dat moment zitten Stroll, Alonso, Bottas, Sainz, Bearman en Perez in de gevarenzone. Bortoleto is klaar voor de volgende sessie. De Braziliaan van Audi verloor de controle bij de tunnel, raakte de vangrail en reed vervolgens rechtdoor, waarna de sessie werd stopgezet met nog iets meer dan twee minuten op de klok.

De mannen achteraan kregen weinig tijd om hun rondetijden te verbeteren. Verstappens teamgenoot Hadjar zat niet lekker in zijn auto tijdens de eerste sessie. Hij riep over de boordradio dat dit de slechtste voorbereiding ooit was. Inmiddels zijn de eerste tijden neergezet: Leclerc leidt de dans, gevolgd door Norris en Antonelli, terwijl Verstappen nog geen tijd heeft neergezet.

Omdat inhalen in de smalle straten van Monaco bijzonder moeilijk is, is de kwalificatie vaak het beslissende moment van het race‑weekend. Wie pakt pole? Dat zal over ongeveer een uur blijken. F1‑verslaggever Louis Dekker is in Monaco en blikt vooruit op de kwalificatie.

Hij meldt dat de bookmakers, fans en de perskamer Ferrari favoriet maken. Over de kansen van Lewis Hamilton gaan de meningen sterk uiteen; de zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen overwinning behaald sinds zijn overstap naar Ferrari, maar zit in een goede vorm na zijn tweede plaats in Canada. Leclerc zwemt in een thuisrace en presteert doorgaans sterk op zaterdag, terwijl Ferrari profiteert van het bochtige, langzame circuit dat geen topsnelheid vereist.

Wereldkampioen Antonelli wordt als outsider gezien, maar bleek in de laatste vrije training sneller te zijn dan beide Ferrari's. Max Verstappen wordt gezien als een gevaarlijke underdog; hij heeft aangegeven dat zijn auto wellicht niet snel genoeg is voor een overwinning, maar op een stratencircuit kan zelfvertrouwen het verschil maken. In de perskamer is de consensus duidelijk: een Ferrari zal pole pakken.

Van de twintig journalisten kiezen vijf Lewis Hamilton, vier Charles Leclerc, en de rest zet hun hoop op Antonelli, Verstappen of zelfs Bottas. De Fin stond in alle vrije trainingen op de laatste plaatsen. De ogen zijn nu gericht op 16.00 uur, wanneer de kwalificatie in Monaco van start gaat. Na de derde en laatste vrije training blijkt Antonelli veruit de snelste, met Leclerc en Hamilton al dicht bij zijn tijd.

George Russell pakt de vierde tijd, Verstappen de vijfde, en de Nederlander moet bijna een seconde achterlopen op Antonelli. Met iets meer dan vier minuten op de klok wordt de sessie hervat; de meeste coureurs haasten zich naar de pits om nog een laatste ronde te draaien. Bearman blijft stil nadat hij in Beau Rivage schade heeft opgelopen aan zijn Haas, en het team heeft tot 16.00 uur om de auto te repareren voor de kwalificatie.

Kimi Antonelli zet een flitsende ronde neer met een voorsprong van 0,632 seconde op Leclerc, waardoor hij voorlopig een klasse apart vormt. Lawson verloor bijna controle in de zwembadchicane, terwijl Colapinto achterstonds in de haarspeldbocht staat. Beide Mercedes‑rijders proberen daarna snelle ronden te maken, maar in de laatste bocht worden Antonelli en Russell gedwarsboomd door andere auto's. Verstappen, inmiddels afgezakt naar tiende plaats, maakt een snelle pitstop en legt de vijfde tijd neer.

De Nederlander zet ondanks een momentje tijdens zijn ronde de derde tijd neer, maar later wordt hij ingehaald door snellere coureurs; uiteindelijk staat hij op de zesde plaats, terwijl Charles Leclerc de snelste tijd heeft. Perez kampt met remproblemen en meldt via de boordradio dat hij rook ziet aan de linkerkant. Na een brandende rechterrem in de vorige ronde, ziet nu Bottas rook uit zijn remmen. De Fin rijdt kalm naar binnen.

De sprintrace in Formule 3 verloopt eveneens turbulent; een crash in de eerste ronde leidt direct tot een rode vlag





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