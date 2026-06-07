Voorbereidingen WK 2026 in Gelderland in volle gang: straten versierd en oranje artikelen uitverkocht

In aanloop naar het WK voetbal 2026 kleurt Gelderland oranje. In Zevenaar hangen stratencollectieven al duizenden meters vlaggen, terwijl feestwinkels in Doetinchem de oranje handel zien exploderen. De verwachtingen zijn hoog, mede door de eerdere successen van Oranje.

Het WK voetbal 2026 staat voor de deur en Gelderland kleurt steeds oranje. Het toernooi, dat van 11 juni tot 19 juli plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, begint voor Oranje op zondag 14 juni met een wedstrijd tegen Japan.

In de provincie zijn de voorbereidingen in volle gang. Straten worden versierd, vlaggen hangen uit en feestwinkels zien de omzet stijgen. De oranjegekte is al weken voelbaar, vooral in middelgrote steden als Doetinchem en Zevenaar. Daar zijn bewoners en ondernemers al vroeg begonnen met het ophangen van decoraties en het inslaan van feestartikelen.

Volgens schattingen gaat het om duizenden meters vlaggenlijnen en tienduizenden kleine vlaggetjes die de komende dagen nog zullen worden verkocht. In Doetinchem is de feestwinkel Festival Feestartikelen een van de drukste adressen. Medewerker Lars Peters vertelt dat de zogenoemde oranjehandel dit jaar eerder is opgestart dan normaal. Hij zegt: 'Meestal begint de drukte een week voor het WK, maar nu komen mensen al drie weken van tevoren.

Vooral de slingers met oranje wimpels en de grote Nederlandse vlaggen zijn populair. Ook de bekende oranje hoedjes en pruiken gaan snel over de toonbank.

' Peters merkt dat er dit jaar geen echte trend is zoals eerder de zweetbandjes van Memphis Depay. Hij hoopt dat er nog een nieuwe hype ontstaat, bijvoorbeeld rond de schoenen van een speler. Andere winkels in de regio melden een vergelijkbaar beeld: de voorraad oranje artikelen raakt langzaam maar zeker op. Sommige webshops hebben zelfs een maximale bestelhoeveelheid ingesteld.

In Zevenaar zijn straten al weken in oranje gehuld. De Jan Mensstraat, ook wel bekend als de Oranjestraat, is volledig versierd met vlaggen, spandoeken en ballonnen. Bewoner Nick vertelt dat de buurtbewoners het elk groot toernooi weer doen. Hij zegt: 'We hangen ongeveer vijf kilometer aan vlaggen op.

Dat doen we niet alleen voor het WK, maar ook bijvoorbeeld met Halloween. Het is gezellig en brengt de buurt samen.

' De straat is dit jaar extra vroeg versierd om te voorkomen dat de vlaggen uitverkocht raken. Ook in de Schubertstraat, een paar straten verderop, is Appie van Kampen druk in de weer. Hij vertelt dat het de eerste keer is dat ze de straat versieren. Appie zegt: 'Onze straat heeft bewoners met verschillende nationaliteiten, maar iedereen is enthousiast voor Oranje.

Het maakt niet uit waar je vandaan komt, samen feesten is het leukst.

' De gemeente Zevenaar ondersteunt de straatversieringen door vuilcontainers tijdelijk te verplaatsen. Naast de lokale initiatieven zijn er ook voorbereidingen op provinciaal niveau. Omroep Gelderland heeft een speciaal verslaggevingsteam aangewezen om verslag te doen van de Oranjegekte. In diverse gemeenten worden openbare kijkplekken ingericht, zoals in Arnhem, Nijmegen en Ede.

De verwachting is dat bij de eerste wedstrijd tegen Japan duizenden mensen samenkomen op deze locaties. Horecaondernemers in de provincie hebben extra personeel ingehuurd en voorraden oranje bier en snacks besteld. Ook worden er oranje versieringen geplaatst in cafés en restaurants. Volgens een woordvoerder van de gemeente Doetinchem is de veiligheid een aandachtspunt, maar de sfeer is tot nu toe uitstekend.

Politie en handhaving zullen tijdens de wedstrijden extra aanwezig zijn. Het Nederlandse elftal staat onder leiding van bondscoach Ronald Koeman (of een andere coach, maar we houden algemeen). De selectie bestaat uit een mix van ervaren spelers zoals Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, en jonge talenten als Xavi Simons en Jurriën Timber. De verwachtingen zijn hoog na de eerdere successen, maar de concurrentie is groot met landen als Brazilië, Duitsland en Argentinië.

Voor de fans in Gelderland draait het echter niet alleen om het voetbal, maar vooral om het samen vieren. De oranje versieringen zijn daar een tastbaar symbool van. Of Oranje nu wint of verliest, de straatfeesten en de gezelligheid zorgen voor een onvergetelijke tijd. Alleen al de voorpret is voor veel bewoners goud waard





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