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Voorbereidingen voor TT Assen in volle gang: Circuit krijgt nieuw vernis en verf

Sport News

Voorbereidingen voor TT Assen in volle gang: Circuit krijgt nieuw vernis en verf
TT AssenCircuitVerf
📆18/06/2026 16:59:00
📰RTVDrenthe
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In de week voor de TT in Assen worden er intensieve voorbereidingen getroffen om het circuit in perfecte staat te brengen. Het circuit krijgt een nieuwe laag verf, waaronder het grote TT-logo in de Haarbocht. Ook de belijning en kerbstones worden gerestaureerd door een gespecialiseerd bedrijf uit Engeland. Ondanks wat weervertraging zijn de arbeiders onder de indruk van de klassieke uitstraling van de baan.

TT-liefhebbers moeten nog even geduld hebben, want voor het zover is moet het circuit in Assen er wel picobello uitzien. De baan krijgt daarom in de week voor de TT altijd weer een vers laagje verf.

Zo staat Katja Manak uit Hooghalen het grote TT-logo in de Haarbocht te verven. Een flinke klus, waarbij er heel wat verf doorheen gaat.

"Ik denk een litertje of twintig voor de rode circuits in het logo", zegt ze. "Dat valt nog mee, maar van de kleur wit gebruik ik echt extreem veel. " Ondertussen worden ook de belijning, kerbstones en andere grote vlakken geverfd. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf uit Engeland.

"Daar ben ik nu de laatste twee, drie dagen mee bezig geweest", zegt een van de werkmannen. "Dat moest tussen de buien door, daardoor lopen we een beetje achter. " De Engelsman is onder de indruk van het TT Circuit. In zijn leven zag hij al veel andere racebanen, maar in Assen was hij nog niet eerder.

"Het is indrukwekkend en het is goed weer, dus dat is een bonus. Ik ben op best veel circuits geweest en dit is nog ouderwets. Dat vindt iedereen leuk", besluit hij

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RTVDrenthe /  🏆 10. in NL

TT Assen Circuit Verf Voorbereidingen Racebaan

 

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