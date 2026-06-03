Voorbereidingen en verrassingen: WK 2026 in een dynamisch overzicht

Het live‑blog brengt de laatste oefenwedstrijden, afgelastingen en recordbrekende deelname van Eredivisie‑spelers terwijl nationale teams zich klaarmaken voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

In dit live‑blogoverzicht staat alles rondom het Nederlands elftal en het wereldkampioenschap voetbal centraal. De Democratische Republiek Congo speelde in het Belgische Luik een oefenwedstrijd tegen Denemarken die eindigde in een 0‑0 gelijkspel.

De Congolese selectie, die zich in België voorbereidt op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, moet nog één laatste oefenfixture afronden. Een geplande wedstrijd tegen Chili in La Línea de la Concepción, Spanje, werd echter door de burgemeester van de stad verboden vanwege zorgen over een ebola‑uitbraak in Congo. De Congolese bond is in overleg met de Spaanse voetbalbond en internationale instanties om te zoeken naar een alternatieve datum of locatie.

De afgelasting onderstreept de extra uitdagingen die teams uit risicogebieden ondervinden tijdens hun voorbereiding op een toernooi van dit kaliber. Ook buiten Afrika gebeurde er veel activiteit. Italië, dat zich niet voor het WK heeft gekwalificeerd, liet zijn nationale ploeg een verrassende oefenzeg behalen tegen Luxemburg met een 1‑0 overwinning, gescoord door Francesco Esposito kort na de rust.

Terwijl de Italianen hun nederlaag in de kwalificatie afronden, breekt een nieuw record op de wereldpodium: in de editie die dit jaar in 48 landen plaatsvindt, nemen maar liefst 33 spelers uit de Nederlandse Eredivisie deel, waarmee het oude record van 24 uit 2010 wordt overtroffen. Curaçao kromp zich ten minste voor het eerst naar het WK en heeft de meeste Eredivisie‑spelers in één selectie, acht in totaal, onder leiding van bondscoach Dick Advocaat.

Japan volgt met vijf spelers in de Eredivisie. Deze groei wordt mogelijk gemaakt door de uitbreiding van het toernooiformaat, wat nieuwe kansen biedt voor kleinere voetbalnaties. Verder zijn er verschillende oefenwedstrijden die de uiteindelijke groepsindeling vormgeven. Iran speelde een besloten oefenpartijtje tegen Mali in Turkije, zonder publiek, om tactische doeleinden te dienen.

Na de wedstrijd vertrok de Iraanse selectie naar hun basiskamp in Mexico, waar zij zich klaarmaken voor de groepsfase tegen Nieuw‑Zeeland, België en Egypte. In Scandinavië heeft Arsenal‑spits Viktor Gyökeres zich bij de Zweedse nationale ploeg gevoegd, die zich voorbereidt op een groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal op 20 juni. Gyökeres, die net de Champions League‑finale had gespeeld, kon niet deelnemen aan de 3‑1 nederlaag tegen Noorwegen, maar zal de Zweden hopelijk extra vuur geven voor de WK‑strijd.

Een opvallende demografische trend blijkt uit een recent overzicht: van de 289 internationale spelers die voor een ander land dan hun geboortegrond uitkomen, is er een aanzienlijk aandeel dat in het buitenland is geboren - 23,2 % vergeleken met 16,5 % vier jaar geleden, toen het toernooi nog uit 32 deelnemende landen bestond. Vooral Curaçao heeft een uitzonderlijk hoog aantal in Nederland geboren spelers; 25 van de 26 teamleden zijn lokaal opgegroeid.

Het Nederlands elftal kent één uitzondering: Guus Til, geboren in Zambia. Bij de teamfoto voor het WK ontbreekt Jurriën Timber, die donderdag nog bij de selectie zal aansluiten. Marokko reisde ook naar Rabat om een oefenwedstrijd tegen Madagaskar te spelen, die ze met 4‑0 wonnen dankzij twee vroege doelpunten van PSV‑talent Ismael Saibari.

De Marokkaanse coach Mohamed Ouahbi zag zijn team al na vier minuten op voorsprong komen door een kopbal van Saibari, wat de basis legde voor een overtuigende overwinning. Ondertussen bereidt het Noorse nationale team zich voor op de oversteek naar de Verenigde Staten, waar een groepsfoto op het vliegtuig werd genomen met Martin Ødegaard en Erling Haaland als opvallende figuren.

Al deze ontwikkelingen laten zien hoe diverse teams hun laatste puntjes op de 'i' zetten voordat de wereld zich convergeert op de WK‑locaties in Noord‑Amerika





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