Von der Leyen: Geen Stabiliteit in Midden-Oosten Zonder Vrede in Libanon

Ursula von der Leyen waarschuwt dat de gevechten in Libanon de stabiliteit in het Midden-Oosten en de Perzische Golf ondermijnen. Ze roept op tot een staakt-het-vuren en benadrukt de economische gevolgen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft gewaarschuwd dat er geen stabiliteit kan zijn in het Midden-Oosten en de Perzische Golf zolang de gevechten in Libanon voortduren. Tijdens een persconferentie benadrukte Von der Leyen het dringende karakter van de situatie en riep alle betrokken partijen op om de soevereiniteit van Libanon te respecteren en een volledig staakt-het-vuren te bereiken.

Haar waarschuwing volgt op een periode van aanhoudende spanning en geweld in de regio, die de Europese Unie (EU) diep bezorgd maakt. Ze onderstreepte dat de veiligheid van de regio onlosmakelijk verbonden is en dat de aanhoudende instabiliteit in Libanon negatieve gevolgen heeft voor de bredere geopolitieke situatie. Von der Leyen benadrukte de noodzaak van diplomatie en dialoog om de crisis op te lossen en de regionale stabiliteit te waarborgen. Von der Leyen uitte ook haar dankbaarheid aan Pakistan voor de bemiddeling tussen de Verenigde Staten en Iran tijdens vredesgesprekken die dit weekend plaatsvonden. Ze waarschuwde echter dat aanhoudende aanvallen op Libanon de voortgang van het vredesproces zouden kunnen ondermijnen. Deze waarschuwing onderstreept de complexe dynamiek van de regio, waarbij meerdere spelers betrokken zijn en verschillende belangen spelen. De EU volgt de ontwikkelingen op de voet en is bereid om een constructieve rol te spelen in de bemiddeling en het vredesproces, maar benadrukt dat de primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van vrede bij de regionale partijen zelf ligt. De Europese Commissie pleit voor een inclusieve aanpak waarbij alle relevante actoren aan tafel zitten en waarbij de behoeften en belangen van alle gemeenschappen in Libanon worden meegenomen. Ze roept op tot een vermindering van de spanningen, het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor dialoog. Naast de geopolitieke implicaties benadrukte Von der Leyen ook de economische gevolgen van het conflict. Ze wees erop dat de kosten van de fossiele brandstofimport van de EU sinds het begin van het conflict, 44 dagen geleden, met meer dan 22 miljard euro zijn gestegen. Dit illustreert de directe impact van de instabiliteit in de regio op de Europese economie en de noodzaak om alternatieve energiebronnen te verkennen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Von der Leyen benadrukte tevens het belang van vrije scheepvaart door de Straat van Hormuz, een cruciaal knooppunt voor de wereldhandel en de energievoorziening. De EU is vastbesloten om de veiligheid van de scheepvaart te beschermen en te waarborgen dat de vrije doorgang van schepen in de Straat van Hormuz niet wordt belemmerd. De Commissie blijft zich inzetten voor een vreedzame oplossing van de crisis en zal nauw samenwerken met internationale partners om de stabiliteit in de regio te bevorderen





