VolkerWessels Mannenploeg stopt na tien jaar: einde van een tijdperk in het Nederlandse wielrennen

Het VolkerWessels Cycling Team voor mannen houdt na tien jaar op te bestaan. Ploegleider Allard Engels en renner Thijmen Paardekooper reageren op het nieuws dat de ploeg geen co-sponsor vond.

Het VolkerWessels Cycling Team voor mannen houdt na tien jaar op te bestaan. Het nieuws viel als een bom bij renners en staf, die gisteravond via een Zoom-meeting werden ingelicht.

De ploeg, die dit seizoen uitkwam op continentaal niveau, het derde niveau van Nederland, kon niet op tijd een co-sponsor vinden. Voor ploegleider Allard Engels uit Gieten, die de ploeg tien jaar geleden mede oprichtte en vanaf het begin als ploegleider fungeerde, is dit een bittere pil. Hij zag de ploeg in 2020 van clubniveau naar continentaal niveau stijgen, een prestatie waar hij trots op was. Nu moet hij toezien hoe het team na een decennium wordt opgeheven.

De mannenploeg bestond uit vijftien renners, onder wie dit seizoen ook Thijmen Paardekooper uit Valthermond. De 21-jarige belofte reed dit jaar voor het team, maar zijn seizoen werd getekend door blessures. Viermaal ging hij onderuit in zijn laatste jaar als belofte, waardoor hij vooral bezig was met herstellen. Het nieuws dat de ploeg stopt, komt voor hem extra hard aan.

Hij hoopt nog op een kans op continentaal niveau, maar met het wegvallen van VolkerWessels wordt die kans een stuk kleiner. Paardekooper staat nu voor de uitdaging om een nieuwe ploeg te vinden, liefst ook op continentaal niveau, zodat hij zijn ontwikkeling kan voortzetten. In het verleden hebben ook andere Noord-Nederlandse renners voor de ploeg gereden, zoals Bert-Jan Lindeman en Tijmen Eising uit Emmen. De ploeg stond bekend om zijn rol als springplank voor jonge talenten.

Het stopzetten van de mannenploeg laat een gat achter in het Nederlandse wielrennen, vooral op continentaal niveau. Voor Engels is het persoonlijk een zware klap. Hij heeft er alles aan gedaan om de ploeg draaiende te houden, maar de sponsormarkt is moeilijk. Het vinden van een co-sponsor bleek onmogelijk binnen de gestelde termijn.

De focus zal nu komen te liggen op de vrouwenploeg van VolkerWessels, die wel doorgaat. De mannenploeg verdwijnt na tien jaar, maar de herinneringen aan de successen en de ontwikkeling van jonge renners blijven bestaan. De beslissing heeft ook bredere implicaties voor de wielersport in Nederland. Continentaal niveau is een belangrijke stap voor jonge renners om door te stromen naar het profniveau.

Met het verdwijnen van VolkerWessels verliest Nederland een van de weinige ploegen op dat niveau. Het is een signaal van de uitdagingen waar kleinere wielerploegen voor staan in een sport die steeds meer wordt gedomineerd door grote budgetten. Engels hoopt dat andere sponsors de waarde van continentaal wielrennen inzien, maar voor nu is het einde van de mannenploeg een realiteit.

Voor Paardekooper en de andere renners begint nu een zoektocht naar een nieuwe werkgever, een lastige opgave in een krappe arbeidsmarkt. Het team heeft in tien jaar tijd veel betekend voor het Nederlandse wielrennen. Het bood kansen aan renners die anders misschien geen platform hadden gehad. Allard Engels kan terugkijken op een mooie periode, maar het gemis is groot.

De renners stonden op het punt om het seizoen voor te bereiden, maar nu moeten ze hun plannen omgooien. Het is een triest einde voor een ploeg die met passie en hard werk is opgebouwd. De hoop is dat er een nieuwe ploeg opstaat, maar voor nu is het afscheid definitief





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Wielrennen Volkerwessels Allard Engels Thijmen Paardekooper Continentaal Niveau

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