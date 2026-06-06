Volendamse sambal wint goud in Berlijn ondanks milde pittigheid

Albert Veerman uit Volendam heeft met zijn zelfgemaakte sambal goud gewonnen op de European Hot Sauce Awards in Berlijn. De sambal, gebaseerd op een geheim recept van een oude collega, valt op door zijn milde pit en complexe smaak. Albert vertelt over zijn hobby, de winst en zijn filosofie dat een goede sambal een orkest in de mond moet spelen.

Na een hap van zijn sambal loopt het kippenvel over zijn arm. Niet alleen omdat het hem zo goed smaakt, maar ook omdat hij apetrots is op de eerste plaats van zijn sambal.

Vorige week won Albert Veerman uit Volendam goud in Berlijn, tijdens de European Hot Sauce Awards. En dat terwijl zijn sambal eigenlijk helemaal niet zo heet is. Het is wat je noemt een uit de hand gelopen hobby, want Albert perfectioneert de saus thuis in zijn eigen keuken. Rijk wordt hij er niet van, maar dat geeft niet want het koken geeft hem meer voldoening dan de verkoop.

Wel kan hij uren praten over alle ingrediënten die hij gebruikt en heeft geprobeerd. Het recept is eigenlijk van Kees, een oude koksmaat met wie hij vroeger in de keuken stond. Jarenlang probeerde Albert hem het recept te ontfutselen, maar Kees hield het geheim. Maar na lang aandringen gaf Kees toch toe, daarom staat zijn portret nu ook op het etiket van de sambal.

Albert gaf er wel zijn eigen draai aan en die smaak won. Wat vooral opvalt, is dat de sambal eigenlijk niet zo pittig is. Het is helemaal niet moeilijk om iets heets te maken dan doe je er gewoon een heleboel pepers in, legt Albert uit. Ik vind het juist mooi als er een orkest in je mond speelt in plaats van alleen maar heet.

Albert is al jaren bezig met het perfectioneren van zijn sambal. Hij begon als hobbykok, maar al snel werd zijn creatie opgemerkt door vrienden en familie. Zij moedigden hem aan om deel te nemen aan wedstrijden. De eerste keer dat hij meedeed aan de European Hot Sauce Awards was vorig jaar, toen haalde hij nog geen podium.

Maar hij liet zich niet ontmoedigen en bleef experimenteren met verschillende pepers, specerijen en fermentatietechnieken. Dit jaar was het raak: zijn Sambal van Volendam, zoals hij het noemt, kreeg de hoogste eer. De jury prees de balans tussen pittigheid en smaak, met een lichte zoetheid van mango en een vleugje knoflook. Albert is vooral trots op het feit dat zijn sambal niet alleen heet is, maar ook complex.

Hij vergelijkt het met een goed muziekstuk: elke noot moet op het juiste moment klinken. Naast de prijs heeft de sambal ook lokaal succes. In Volendam wordt het nu verkocht in een speciaalzaak en sommige restaurants gebruiken het als ingrediënt. Albert hoopt dat zijn verhaal anderen inspireert om hun passie te volgen, ook al levert het niet meteen geld op.

Voor hem draait het om de creativiteit en het delen van smaken. De komende maanden wil hij nieuwe varianten ontwikkelen, zoals een sambal met gerookte paprika of een met zeewier. Hij droomt ervan ooit een eigen kookprogramma te krijgen. Maar voor nu geniet hij van de erkenning en van elk moment dat hij in de keuken staat.

Het kippenvel op zijn arm is niet alleen van opwinding, maar ook van de gedachte dat zijn werk door zoveel mensen wordt gewaardeerd





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Sambal Volendam Prijswinnaar Hobbykok Smaken

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