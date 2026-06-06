Volendammer wint goud met niet-hete sambal bij European Hot Sauce Awards

Albert Veerman uit Volendam heeft gouden prijs gewonnen met zijn sambal, die juist niet erg heet is. Zijn overwinning bij de European Hot Sauce Awards in Berlijn komt door zijn focus op complexe smaken in plaats van alleen pittigheid. Het recept, oorspronkelijk van een oude koksmaat, heeft een persoonlijke touch en Netherlands nu op het etiket.

Albert Veerman uit Volendam heeft onlangs gouden prijs gewonnen bij de European Hot Sauce Awards in Berlijn met zijn zelfgemaakte sambal, een saus die eigenlijk niet heel heet is.

Zijn passie voor het perfectioneren van de saus in zijn eigen keuken is ontstaan uit een hobby die uit de hand liep, en hoewel hij er niet rijk van wordt, geeft het koken hem meer voldoening dan de verkoop. Het recept stamde oorspronkelijk van een oude koksmaat genaamd Kees, die het lang geheim hield maar uiteindelijk toestond dat Albert het gebruikte, zelfs met zijn eigen draai eraan; Kees' portret prijkt nu op het etiket.

Albert benadrukt dat hij előgrachtens dat zijn sambal een complexe smaak heeft in plaats van alleen maar heet te zijn, want volgens hem is het makkelijk om iets pittig te maken door gewoon veel pepers toe te voegen. Hij streeft ernaar dat er een 'orkest in je mond' speelt bij het eten van zijn saus. De overwinning in Berlijn is des te opmerkelker omdat de sambal niet behoort tot de heetste categorieën.

Albert's filosofie draait om balans enlage van smaken, waarbij de verschillende ingrediënten een harmonieuze ervaring moeten creëren in plaats van enkel de intense prikkeling van capsicums. Zijn aanpak verschilt van veel andere producenten die zich richten op extreme hitte, en dat onderscheid lijkt de jury te hebben aangezien. Het verhaal van hoe hij het recept van Kees kreeg, na jaarwang aandraven, voegt een persoonlijk en menselijk aspect toe aan hetproduct.

Het etiket met het portret van Kees is dan ook een eerbetoon aan de oorsprong van de saus. Albert kan uren praten over de ingrediënten die hij heeft geprobeerd, wat wijst op een diepe, bijna wetenschappelijke benadering van zijn hobby. Hij experimenteert voortdurend om de ideale combinatie te vinden, niet voor de verkoopopbrengst maar puur uit liefde voor het proces. Zijn winst in Berlijn bevestigt dat zijn visie op smaak, waarbij complexiteit voorop staat, wordt gewaardeerd.

De sambal vertegenwoordigt zo meer dan een simpele condiment: het is het resultaat van vriendschap, volharding en een verlangen naar smaakervarie in plaats van puur hete sensaties. Het verhaal van Albert Veerman is een mooi voorbeeld van hoe een persoonlijke passie tot internationale erkenning kan leiden, zelfs in een niche als hete sauzen waar men vaak denkt aan extreme hitte als hoogste goed





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