De gemeente en horecaondernemers in Volendam hebben een convenant ondertekend om geen siervuurwerk meer te gebruiken in de horeca. Het initiatief komt van Maria Veerman en Dora Kras, die de Nieuwjaarsramp in Volendam van dichtbij meemaakten.

Volendam stopt met siervuurwerk in de horeca na Nieuwjaarsramp in Zwitserland . De gemeente en horecaondernemers hebben een convenant ondertekend om geen sterretjes en fonteintjes meer te gebruiken.

Het initiatief komt van Maria Veerman en Dora Kras, die de Nieuwjaarsramp in Volendam van dichtbij meemaakten. Ze hopen dat andere gemeenten het voorbeeld van Volendam volgen en het uitbreiden door heel Nederland en daarbuiten. De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voert een campagne om brandvertragende vlaggetjes uit te delen aan 130 locaties waar meer dan vijftig mensen aanwezig kunnen zijn.

De meeste cafés in Volendam beschikken sinds de Nieuwjaarsramp van 25 jaar geleden al over brandwerende materialen, maar de veiligheidsregio ziet nog regelmatig situaties die risico's kunnen opleveren. Het verbod op siervuurwerk is een van de maatregelen die moeten bijdragen aan een veilig feest voor het WK





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Volendam Siervuurwerk Horeca Nieuwjaarsramp Zwitserland

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