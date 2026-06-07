Volendam handballers veroveren eerste landstitel sinds 2013 na strafworpen tegen Aalsmeer

Volendam heeft voor het eerst sinds 2013 de landstitel in het handbal gewonnen. Na een zinderende tweede play-offwedstrijd was Volendam na strafworpen te sterk voor Aalsmeer.

De handballers van Volendam hebben na een spannende strijd de landstitel veroverd. Voor het eerst sinds 2013 wisten zij de kampioensschaal in ontvangst te nemen.

In een zinderende tweede play-offwedstrijd tegen provinciegenoot Aalsmeer had Volendam de overwinning pas na strafworpen binnen. Een week eerder had Volendam de eerste wedstrijd met 30-28 gewonnen, waardoor Aalsmeer in eigen huis minimaal twee doelpunten verschil nodig had om de titel naar zich toe te trekken. Aalsmeer begon sterk aan de wedstrijd in de sfeervolle sporthal De Bloemhof. Mede dankzij treffers van Donny Vink en Vaidas Trainavicius nam de thuisploeg in de eerste helft een voorsprong van vijf punten: 14-9.

Het leek erop dat Aalsmeer de titel prolongeerde, maar Volendam herpakte zich knap. In de tweede helft kwamen zij langszij en namen zelfs een voorsprong van twee punten. Het spel golfde heen en weer. Regerend kampioen Aalsmeer vocht terug en kwam vlak voor tijd op een 28-25 voorsprong.

De buit leek binnen, maar in de slotseconde maakte Oskar Schöll namens Volendam alsnog een doelpunt. De arbitrage keurde de treffer goed, ondanks protesten van Aalsmeer dat de goal buiten de tijd was gemaakt. De eindstand was 28-26, waardoor strafworpen de beslissing moesten brengen. In de strafworpen serie toonde Volendam de koelste zenuwen.

Doelman Myrddin Tol groeide uit tot de held door de beslissende strafworp van Donny Vink te stoppen. Dat was het sein voor een groot feest bij de uitsupporters. Voor Volendam is dit de achtste landstitel in de clubhistorie en de tweede prijs dit seizoen na de Supercup. Spelers en staf werden uitbundig gehuldigd.

De teleurstelling bij Aalsmeer was groot, maar trainer René de Knegt sprak van een waardige finale: "Dit hoort er ook bij. We hebben gestreden tot het einde, maar vandaag was Volendam de betere in de strafworpen.

" De kampioensploeg van Volendam kijkt nu vooruit naar het nieuwe seizoen, waarin zij hopen de titel te verdedigen. Ook in de regio wordt uitgebreid stilgestaan bij deze historische overwinning. De spelers werden in Volendam onthaald met een huldiging op de dijk, waar duizenden fans de ploeg toejuichten. Het is een bekroning op een uitstekend seizoen waarin consistentie en teamgeest de sleutel waren.

Met deze titel bewijst Volendam dat het weer een topclub is in het Nederlandse handbal





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Volendam Handbal Landstitel Aalsmeer Strafworpen

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