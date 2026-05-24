Volendam bereikt finale landskampioenschap handbal

De handballers van Volendam hebben de finale om het landskampioenschap handbal bereikt. Ze zijn dankzij een overtuigende prestatie in de sporthal van Bevo door naar de finale gestroomd.

De handballers van Volendam hebben de finale om het landskampioenschap behaald. Nadat gisteren in Sport hal Opperdam een stevige basis werd gelegd met een 32-19 overwinning, klaarde het de klus bij Bevo.

Ondanks het minimale verlies (25-24), is het team door naar de finale. Dit betekent heel veel voor ons, zegt speler Jordy Baijens. In een bloedhete en sfeervolle sporthal in het Noord-Limburgse Panningen, speelde Volendam opnieuw een overtuigende wedstrijd. Bevo, dat onlangs de Super Handbal League had gewonnen, had veel moeite met het spel van Volendam.

Als je zo overtuigend de finale haalt, denk ik dat we heel trots en blij kunnen zijn, zegt Jordy Baijens. Het is knap dat Volendam in de finale staat. Het eindigde als zesde in de Super Handbal League en ontsloeg in februari coach Geert Hinskens. Ricardo Clarijs nam het stokje over en bouwde aan een sterk team.

Het is een seizoen waarin heel veel gebeurd is, zegt Clarijs. Als je mij een paar weken geleden had gevraagd of we de finale zouden halen, dan had ik dat niet gedacht. Volendam hunkert naar de eerste landstitel in dertien jaar. In 2013 pakte de handballers uit het vissersdorp voor het laatst het kampioenschap.

Als Volendam willen we graag prijzen winnen, zegt Baijens. Ik hoop het toch een keer mee te maken. De finale gaat over twee wedstrijden. Volendam treft daarin de winnaar van de halve finale tussen Aalsmeer en Hurry-Up. De eerste finalewedstrijd is komende zondag





FC Volendam en Willem II strijden om Eredivisie-plaatsDe wedstrijd tussen FC Volendam en Willem II zal beslissen wie er komend seizoen in de Eredivisie speelt. Volendam eindigde als zestiende in de Eredivisie, Willem II als derde in de eerste divisie.

Gevecht om de Eredivisie: €100 voor goal FC Volendam of Willem II!ADVERTORIAL - Zaterdagavond staat er een heel belangrijke wedstrijd met het oog op het volgende Eredivisie-seizoen op het programma: FC Volendam verdedigt in eigen huis een voorsprong tegen Willem II (aftrap om 20.00 uur).

Willem II - FC Volendam: duel in Volendam voor promotie naar EredivisieWillem II moet zaterdagmiddag in Volendam een belangrijke wedstrijd spelen tegen FC Volendam. De Tilburgers moeten met twee doelpunten verschil winnen om te promoveren naar de Eredivisie. In de eerste confrontatie verloren ze met 1-2. De statistieken zijn voor de Tilburgers gunstig, maar het zal niet makkelijk worden.

