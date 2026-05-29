Vogelpootvlekken op zwarte Jaguar roepen verontwaardiging op in Valkenswaard

Een zwarte Jaguar staat al weken onder een boom met nesten van kauwen en roeken bij de Torenstaat, waardoor de lak bedekt is met een dikke laag vogelpoep. Omwonenden uiten hun frustratie en bespreken de mogelijke waardevermindering en oplossingen voor het terugkerende probleem.

Wat zonde! dat roepen de meeste voorbijgangers wanneer ze de zwarte Jaguar zien staan bij de Torenstaat in het centrum van Valkenswaard . De auto is volledig ondergepoept door vogels die nesten hebben in de bomen langs het parkeerterrein.

Berry, die de auto van dichtbij heeft bekeken, lijkt verbaasd en gefrustreerd. Volgens hem staat de Jaguar al weken onder de bomen geparkeerd. In de omgeving zitten tientallen kauwen en roeken die hun eitjes broeden en niet opletten waar ze hun uitwerpselen achterlaten. Het resultaat is een dikke laag vogelpoep, vooral op de motorkap, die de glanzende lak ernstig beschadigt.

Berry, die zelf een klassieke oude Mercedes bezit, vertelt dat hij die wekelijks wast in de wasstraat of zelf schoonmaakt. Hij kan zich niet voorstellen dat iemand zijn auto zo verwaarloost. Gerrit, een bewoner die naast het parkeerterrein woont, zegt dat niemand weet van wie de Jaguar is en dat hij daar al lange tijd staat. Hij noemt het een schandaal en wijst erop dat vogelpoep een terugkerend probleem is in het voorjaar, wanneer de kauwen en roeken nesten bouwen.

"Daar moet je je auto echt niet onder zetten", voegt hij toe. Ondanks de waarschuwingen parkeert Hans zijn auto direct naast de Jaguar. Hij kijkt even naar de toestand, twijfelt kort, maar besluit toch te blijven staan. Hans lacht en zegt dat hij maar even hier moet zijn, dus hij waagt het.

Hij bekijkt de Jaguar van dichtbij en noemt het een vreselijke aanblik; de poep heeft zich in de lak gegrift en volgens hem is de waarde van de auto nu wel twee duizend euro lager. Buurman Gerrit bevestigt dit oordeel en denkt dat de auto niet meer te redden is zonder een professionele spuitbeurt.

Hij stelt echter voor dat degene die de Jaguar komt ophalen eerst gebruik mag maken van zijn tuinslang om wat water over de poep te gieten, zodat er misschien nog iets gered kan worden. Het incident heeft een kleine golf van discussie veroorzaakt onder de omwonenden, die zich afvragen waarom de auto zo lang onbeheerd heeft gestaan.

Sommigen suggereren dat de eigenaar simpelweg niet meer weet waar de auto geparkeerd staat, terwijl anderen wijzen op de noodzaak van betere regulering van parkeerplekken onder bomen waar veel vogels nestelen. De situatie onderstreeft een breder lokaal probleem: vogelpoep op voertuigen in openbare parkeerterreinen, vooral in de lente wanneer veel vogelsoorten broedseizoen hebben.

Gemeentelijke diensten hebben nog geen officiële reactie gegeven, maar er wordt gesuggereerd dat er in de toekomst meer schoonmaakacties of zelfs verbod op parkeren onder bepaalde bomen geïntroduceerd kunnen worden om soortgelijke incidenten te voorkomen. De Jaguar blijft tot nu toe onaangeroerd, terwijl omwonenden hun mening blijven delen over de mogelijke schade en de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Het incident illustreert hoe een simpele verwaarloosde parkeerkeuze kan uitgroeien tot een lokaal gesprek over onderhoud, eigenaarschap en de interactie tussen mens en natuur in een drukke stedelijke omgeving





