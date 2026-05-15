Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Biddinghuizen, 55.000 kippen worden gedood

Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, waardoor 55.000 kippen moeten worden gedood. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, is er een beperkingszone ingesteld in een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf. Ook andere pluimveebedrijven in het gebied worden getroffen en moeten hun kippen ophokken en afschermen van de buitenwereld.

Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in een persbericht. Als gevolg daarvan moeten de 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood.

Rond het bedrijf in Flevoland is nu ook een zogenaamde "beperkingszone" ingesteld, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt: in een straal van 10 kilometer van het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. Ook mogen er geen mest of gebruikt strooisel worden afgevoerd vanaf de pluimveebedrijven die in het gebied liggen.

Het gaat om 25 andere pluimveebedrijven in het gebied die hier nu door worden getroffen. Deze bedrijven moeten ook hun kippen ophokken en afschermen van de buitenwereld: scharrelen is er dus even niet meer bij voor de dieren. Pakweg drie weken geleden werd de landelijke ophok- en afschermplicht ingetrokken, die sinds oktober vorig jaar van kracht was. Die had als doel om de vogelgriep in te dammen.

Die plicht geldt alleen nog in de Gelderse Vallei, een gebied met veel pluimveebedrijven. De besmetting van vandaag is nog geen aanleiding om opnieuw een landelijke ophok- en afschermplicht in te voeren, zegt het ministerie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pluimveebedrijf Biddinghuizen Vogelgriep Kip Beschermzone Beperkingszone Vervoersverbod Mest Stroeisloop

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kunnen we anti-azc-demonstraties ook 'intimidatieprotesten' noemen?We hebben ze de afgelopen maanden vaak voorbij zien komen: demonstraties die uit de hand lopen vanwege de komst van een azc of van opvangplekken voor een aantal asielzoekers. De afgelopen weken gebeurde het nog in Loosdrecht, waar gister zelfs brand werd gesticht.

Read more »

Hennie van der Most failliet verklaard, ook beslag gelegd op Speelstad OranjeDe rechtbank in Rotterdam heeft het faillissement uitgesproken over tien bedrijven van Van der Most.

Read more »

'Neuer (40) gaat door bij Bayern, ook WK-deelname niet uitgesloten'Manuel Neuer gaat zijn aflopende contract bij Bayern München verlengen, zo verzekeren alle toonaangevende Duitse media woensdagochtend. Het wordt zelfs niet uitgesloten dat de veertigjarige doelman een Last Dance beleeft bij het nationale elftal van Duitsland, dat komende zomer afreist naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Read more »

Curaçao-aanvoerder Bacuna: 'Blij met rentree Advocaat, maar stonden ook achter Rutten'De aanvoerder zegt dat het vertrek van Fred Rutten als bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao niets te maken heeft gehad met de spelersgroep.

Read more »