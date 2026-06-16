Voetbalwereld voor WK: Kleinere landen eken their plek, spanningen rond visum en historische rivaliteit

Tijdens het WK staan niet alleen de opstellingen van toplanden centraal. Ook 'kleinere' landen zoals Kaapverdië en Senegal tonen hun kracht en ambities. Ondanks kritiek van UEFA over eenuitbreiding met 48 landen, benadrukken Afrikaanse landen dat voetbal voor iedereen is. Tegelijkertijd zorgen visumproblemen van Ghanese speler Thomas Partey voor politieke spanningen, terwijl Senegal zich voorbereidt op een emotioneel duel met voormalige kolonisator Frankrijk.

De opstellingen in New York. Je zal ze maar moeten verdedigen, de vier aanvallers die in de basis staan bij Frankrijk . De rest van het elftal is overigens ook niet verkeerd.

De Kaapverdische bondscoach Pedro Leitão Brito vindt dat 'kleinere' teams iets toevoegen aan het WK. De voetbalwereld kent steeds minder grenzen, zei hij een dag na de stunt tegen Europees kampioen Spanje. Kleinere landen zonder indrukwekkende erelijst hebben net zo goed het recht om het op te nemen tegen teams van een hoger niveau.

Zijn opmerkingen volgen kort nadat UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin kritiek had gekregen op zijn uitspraken dat de nieuwe opzet van het WK, met 48 landen waarvan veel 'kleintjes', veel oninteressante wedstrijden oplevert. Tien deelnemende Afrikaanse landen tekenden als reactie daarop een verklaring waarin ze benadrukken dat voetbal niet toebehoort aan een selecte groep landen. Dat de aanwezigheid van zulke 'kleintjes' een verrassing kan opleveren, heeft Kaapverdië bewezen, vindt Brito.

We krijgen steeds meer het idee dat we ons met een goede tactiek kunnen meten met tegenstanders die veel meer kwaliteit hebben. Kaapverdië speelt komende zondagnacht om 00.00 uur het tweede groepsduel met Uruguay. Op naar de volgende verrassing? Ons doel is om ons op het hoogste podium te laten zien, zei Brito.

We krijgen ongetwijfeld nog problemen op dit WK, maar willen zoveel mogelijk hindernissen nemen. Wachten op Messi: feestende Argentijnse fans maken zich klaar voor WK-start in Kansas. Grote kans dat je in Kansas City groepen feestende Argentijnse fans tegenkomt want daar begint Argentinië met Lionel Messi komende nacht aan het WK. Hun nummer 10 laat zich nog niet en laat zich ook zelden interviewen, maar dat maakt de vreugde niet minder.

Nog één nachtje slapen dan begint ook het WK voor Engeland. Net als Nederland spelen de Engelsen hun groepsduel met Kroatië ook in Dallas. De BBC meldt dat er zo'n 15 duizend Engelse fans aanwezig zullen zijn bij alle groepswedstrijden. En dat er in totaal 89 duizend tickets zijn gekocht door Engelse fans.

'Hadj Potter' en 'Hadj Messi', het zijn twee bijnamen die de Algerijnse fans hebben gegeven aan Anis Hadj Moussa. En die hype wordt alleen maar groter na de laatste twee oefeninterlands, waarin de aanvaller van Feyenoord scoorde. De Ghanese overheid gaat een poging doen bij de Canadese rechtbank om de visumproblemen van Thomas Partey op te lossen. De Ghanese middenvelder kreeg geen visum voor Canada, waar Ghana op 18 juni het eerste groepsduel speelt, tegen Panama.

Het werd niet bekendgemaakt waarom Canada de visumaanvraag niet accepteerde. Partey werd in juli 2025 in Londen aangeklaagd voor zeven gevallen van verkrachting en een aanranding. Mogelijk is die zaak, die nog onder de rechter is, de reden dat hij het land niet in mag. De Ghanese minister van Buitenlandse Zaken Sam Okudzeto Ablakwa noemt de beslissing van Canada extreem oneerlijk.

De regering in de Ghanese hoofdstad Accra heeft bezwaar gemaakt bij de Canadese regering en een officieel verzoek ingediend om terug te komen op de visumweigering, zegt Ablakwa. Partey mocht de Verenigde Staten wel in en verblijft daar in het trainingskamp van de Ghanese ploeg. Ghana speelt de eerste groepswedstrijd, tegen Panama, op Canadese bodem, maar speelt de andere twee groepsduels, met Engeland en Kroatië, in de VS. Wat weet je van Senegal en Frankrijk?

En wat van Irak en Noorwegen? En wat van de andere landen die je komende nacht gaat zien? De Leeuw gaat de Haan opeten. Deze zin, verwijzend naar de dieren die op de badges van Senegal en Frankrijk zijn afgebeeld, wordt voortdurend herhaald in voetbalminnend Senegal in aanloop naar de groepswedstrijd tegen de Fransen.

Afrika-correspondent Maurice Lede merkt dat iedereen uitkijkt naar het opvallende duel. Voor de ingang van het imposante Léopold Sédar Senghor-stadion in Dakar, ooit het thuisstadion van de Leeuwen van de Teranga, staan gele taxi's opgelijnd voor een poetsbeurt. Hier zijn ook de meningen glashelder: Senegal zal dankzij Sadio Mané, de ster van het elftal, rivaal Frankrijk verslaan.

Nu staan de medewerkers van deze autowasserette nog met een spons in de hand, maar je moet niet gek staan te kijken als ze na een overwinning vanavond feestvieren met kippen in de hand, net zoals dat gebeurde na de winst op de Haantjes in 2002. Het lijkt erop alsof ze deze wedstrijd liever winnen dan dat ze wereldkampioen worden. Sportjournalist Babacar Ndaw Faye, die het nationale elftal al twintig jaar volgt, moet lachen als hem dat wordt voorgelegd.

Dat kun je hier zeker voelen. We hebben een bijzondere relatie met Frankrijk, omdat we een voormalige kolonie zijn. Die band is historisch, economisch én het grootste deel van de diaspora begeeft zich in Frankrijk. Zeker de helft van de Senegalese spelers is geboren en opgegroeid in Frankrijk. Veel van hen hebben ook ouders die geboren zijn in Frankrijk





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