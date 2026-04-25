Voetbalweekend vol hoogtepunten: Godts schittert, Twente vecht om derde plaats en Barcelona lonkt naar de titel

Een overzicht van de belangrijkste voetbalwedstrijden en gebeurtenissen van het afgelopen weekend, met aandacht voor de prestaties van Nederlandse clubs en spelers, evenals ontwikkelingen in de Bundesliga, La Liga en de Premier League.

De voetbalwereld stond even stil bij de prachtige solo van Mika Godts , een actie die onmiddellijk herinneringen opriep aan de legendarische goal van Zlatan Ibrahimovic tegen NAC Breda in 2004.

In de wedstrijd tussen FC Twente en NEC was het Sondre Ørjasæter die de score opende met een subtiele goal na een snelle counter. Eerder in de wedstrijd werd een doelpunt van Sam Lammers afgekeurd vanwege buitenspel. Twente domineerde het begin van de wedstrijd, met een hakpass van Ørjasæter als een van de hoogtepunten. De wedstrijd in Enschede tussen FC Twente en NEC is cruciaal, waarbij Twente NEC wil passeren in de stand en NEC haar derde positie wil verdedigen.

Eerder dit seizoen eindigde het duel in Nijmegen in een 3-3 gelijkspel, met twee goals van Van Wolfswinkel namens Twente. Twente heeft slechts één punt minder dan NEC, dat vijf wedstrijden ongeslagen is. Bart van Rooij, die eerder 170 wedstrijden voor NEC speelde, staat nu in de gelederen van Twente. Aanvoerder Tjaronn Chery van NEC heeft een verleden bij de jeugd van Twente.

Naast de wedstrijd tussen Twente en NEC, waren er ook andere opvallende momenten in het Nederlandse voetbal. Mika Godts liet opnieuw van zich horen met een spectaculaire solo, waarbij hij alles en iedereen passeerde en scoorde. In een andere wedstrijd kreeg Ivo Pinto van Fortuna Sittard rood na een harde charge op Luca Oyen. Ajax opende de score dankzij Oscar Gloukh, die profiteerde van een assist van Godts.

Heerenveen scoorde een bijzonder doelpunt met een 'panna' van Marcus Linday. NAC Breda zorgde voor gevaar bij Ajax, maar Wout Weghorst kon een doelpunt voorkomen dankzij een redding van de keeper. Kaj Sierhuis raakte de paal met een lob. Vorig seizoen won NAC Breda met 2-1 van Ajax, wat de eerste nederlaag van Ajax onder trainer Farioli was.

Ajax heeft slechts drie van de laatste tien duels gewonnen. Ook in het buitenland was er voetbalnieuws. Bayern München heeft een spectaculaire comeback gemaakt tegen Mainz, door ondanks een 3-0 achterstand toch te winnen. Deze overwinning kwam vlak voor de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

FC Barcelona heeft een belangrijke overwinning behaald in de Spaanse competitie tegen Getafe, waardoor ze volgend weekend kampioen kunnen worden. Liverpool heeft een grote stap gezet richting Champions League-deelname door met 3-1 te winnen van Crystal Palace. De wedstrijd tussen Heerenveen en Fortuna eindigde bij rust in een 1-1 gelijkspel. Maxence Rivera raakte geblesseerd en werd vervangen door Luca Oyen.

Youri Regeer keerde terug in de basiself van Ajax na herstel van een hamstringblessure. Maas Willemsen was dicht bij een tweede goal voor Heerenveen, maar zijn inzet belandde op de paal. De voetbalwereld genoot van een weekend vol actie, spanning en spectaculaire goals





Voetbal Eredivisie Ajax Fc Twente Nec Heerenveen Fortuna Champions League Bundesliga La Liga Premier League Mika Godts Sondre Orjasaeter

