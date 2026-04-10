Voetbalweekend in aantocht: Eredivisie in de eindfase en meer voetbalnieuws

Het Eredivisie seizoen loopt ten einde en de spanning stijgt met elke gespeelde wedstrijd. Dit liveblog staat in het teken van de aankomende voetbalweek, waarbij we de belangrijkste wedstrijden en ontwikkelingen in de schijnwerpers zetten. Vrijdagavond trapt FC Twente en FC Volendam de 30e speelronde af, met de aftrap om 20:00 uur. Daarnaast kijken we ook vooruit naar de belangrijke duels in de andere competities.

Er is veel om naar uit te kijken, met cruciale wedstrijden voor de posities op de ranglijst en de strijd om de kampioenschappen. De focus ligt niet alleen op de Eredivisie, maar ook op andere voetbalgebeurtenissen. Zo volgt er een blik op de Premier League met een kraker tussen Chelsea en Manchester City. De ontwikkelingen in de lagere divisies, zoals de Eerste Divisie, komen eveneens aan bod. Het weekend belooft vol actie te zitten, met potentiële kampioenen en cruciale wedstrijden die de ranglijsten kunnen veranderen. De stand in de Eredivisie na de officiële kampioen PSV is nog steeds volop in beweging, waardoor de komende wedstrijden van cruciaal belang zijn voor de teams die zich willen plaatsen voor Europees voetbal en de degradatiestrijd. Het belooft een spectaculair weekend te worden voor de voetballiefhebber.\Naast de spanning op het veld, zijn er ook andere voetbalgerelateerde nieuwtjes die de aandacht trekken. Keisuke Honda, voormalig middenvelder van VVV-Venlo, keert terug op het voetbalveld. De inmiddels 39-jarige Japanner gaat spelen voor FC Jurong uit Singapore, voorheen bekend als Albirex Niigata. Honda had in 2022 zijn profcarrière beëindigd, die hem langs clubs als VVV-Venlo, CSKA Moskou en AC Milan had geleid. Echter, in 2024 onderbrak hij zijn voetbalpensioen om kortstondig voor Paro FC uit Bhutan uit te komen. Dit toont aan dat de passie voor het voetbal nog steeds sterk aanwezig is. Een andere opmerkelijke gebeurtenis is de contractverlenging van Jorthy Mokio bij Ajax. De 18-jarige Belgische middenvelder heeft zijn contract verlengd tot en met de zomer van 2031. Mokio pendelt dit seizoen tussen de basiself en de reservebank bij Ajax en speelde al in dertig officiële wedstrijden voor het eerste elftal, waarin hij vier keer scoorde. De contractverlenging is een blijk van vertrouwen in de jonge speler en onderstreept het beleid van Ajax om talent te ontwikkelen en te behouden. Deze ontwikkelingen laten zien dat er naast de wedstrijden op het veld altijd interessante verhalen te vertellen zijn over de spelers en de clubs.\De blik vooruit op het weekend concentreert zich op speelronde 30 in de Eredivisie. De wedstrijd tussen NEC en Feyenoord op zondagmiddag is er een om naar uit te kijken, want de tweede plek op de ranglijst staat op het spel. Feyenoord staat momenteel tweede, maar bij verlies in Nijmegen kan de ploeg van trainer Robin van Persie die positie kwijtraken aan NEC. In de Eerste Divisie kan ADO Den Haag dit weekend kampioen worden. Dit kan al op vrijdagavond gebeuren als achtervolger SC Cambuur punten verliest bij FC Den Bosch. Mocht Cambuur winnen, dan heeft ADO Den Haag zondag genoeg aan een punt in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. De wedstrijden in de Eredivisie en de Eerste Divisie zijn dus essentieel voor het bepalen van de posities in de top van de competitie. De spanning is voelbaar, aangezien elke wedstrijd van cruciaal belang is voor de teams die strijden voor de kampioenschappen en de Europese tickets. Kortom, het aankomende weekend wordt weer een weekend vol voetbalactie en spannende wedstrijden, met veel belangen op het spel





Eredivisie Voetbal Speelronde 30 NEC Feyenoord ADO Den Haag Keisuke Honda Jorthy Mokio

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AZ Alkmaar klaar voor cruciale wedstrijden: Conference League, bekerfinale en uitdagingenAZ Alkmaar staat voor een cruciale periode met wedstrijden in de Conference League en de bekerfinale. Trainer Echteld kijkt vooruit naar de belangrijke wedstrijden, maar moet dealen met blessures en mentale uitdagingen. Er is kritiek op het gedrag van supporters en scheidsrechterlijke beslissingen.

Prijzen aan de pomp weer gedaald, maar niet een-op-een met olieprijsDe vraag naar fossiele brandstoffen is volgens deskundigen nog te groot om tot een plotselinge grote daling te leiden.

Liverpool ondergaat een zware avond in Parijs, Slot hoopt op een 'Anfield voodoo' in de returnArne Slot erkent de overlevingsmodus van Liverpool tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Engelse club verloor kansloos in Parijs, maar hoopt op een wederopstanding in de return op Anfield. Slot benadrukt de rol van de fans en de noodzaak tot verbetering.

Frenkie de Jong keert terug bij Barcelona na blessureFrenkie de Jong is teruggekeerd bij de groepstraining van FC Barcelona na een blessure. De Nederlandse international miste anderhalve maand de wedstrijden door een hamstringblessure, maar is nu klaar om weer te spelen. Zijn terugkeer is een welkome opsteker voor trainer Hansi Flick, gezien de blessures van andere spelers. De Jong miste negen wedstrijden van Barça en twee van het Nederlands elftal. De club is nog actief in de Champions League en La Liga.

Speciaal beeld moet belangrijke vrouwen eren in Heinkenszand: 'De emancipatie is vandaag de dag nog relevant'In Heinkenszand is een kunstwerk geplaatst met een duidelijke verwijzing naar vrouwen uit de geschiedenis.

Porto en Aston Villa met gemengde resultaten in Europese wedstrijdenPorto speelde gelijk tegen Forest, terwijl Aston Villa won van Bologna in de kwartfinales van een Europees toernooi. Opvallende momenten waren onder meer een eigen goal, afgekeurde doelpunten en blessures.

