VoetbalPrimeur steunt campagne tegen beledigingen op sociale media

VoetbalPrimeur steunt de campagne tegen beledigingen op sociale media, waarbij spelers en andere betrokkenen in de voetballerij worden aangespoord om niet te reageren op dergelijke berichten. Volgens de campagne is het te makkelijk om berichten te sturen en nooit gestraft te worden, terwijl het registreren van een naam ervoor zou kunnen zorgen dat mensen kunnen worden aangepakt.

. René van der Gijp, Valentijn Driessen en Johan Derksen kunnen zich voorstellen dat spelers en andere betrokkenen in de voetballerij gebukt gaan onder sommige reacties.van wal.

"De vrouw van een Engelse speler was laatst bevallen en die kreeg alleen maar berichten van:. Dan denk ik bij mezelf: het is te makkelijk. Vroeger moest je een brief schrijven, hem in de enveloppe doen, een postzegel regelen en hem naar het postkantoor brengen. Nu flikker je het er binnen vijf seconden uit.

" "Er zijn zoveel mensen die heel ontevreden zijn", aldus Van der Gijp. Derksen snapt de gedachte achter de campagne.

"Die spelers zeggen:. Je kunt het ook oplossen zoals ik het doe, door niet te kijken. Mijn dochters zeggen ook altijd:"Je hoeft je nergens te registreren met je paspoort, of zo". Je kan dus de meest verschrikkelijke dingen roepen en nooit gestraft worden.

Als je wel geregistreerd zou staan, kan je aangepakt worden.

" Derksen sluit zich daarbij aan. "Iedereen zou een naam moeten hebben waarmee je te vinden bent als je iemand beledigt. Die voetballers zitten altijd op hun telefoontje en kijken ook. Ze gaan er gebukt onder.

Als ze zeggen:, dan moet je dat serieus nemen. " VoetbalPrimeur steunt deze campagne uiteraard ook





