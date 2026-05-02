Voetbalnieuws: FC Porto kampioen, NEC mist kans, Schalke 04 promoveert en meer

Een samenvatting van de belangrijkste voetbalresultaten en hoogtepunten van de afgelopen speelronde, waaronder de landstitel van FC Porto, de gelijke stand tussen NEC en Telstar, de promotie van Schalke 04 en de spannende topper tussen Ajax en PSV.

Met een blik op de stand en het programma sluiten we dit liveblog af. Bedankt voor het volgen en tot morgen! Francesco Farioli is zaterdagavond kampioen geworden met FC Porto.

De Italiaanse trainer boekte in eigen huis een minimale zege (1-0) tegen FC Alverca, maar dat was genoeg voor de 31ste landstitel in de historie van de Portugese club. FC Barcelona heeft in de Spaanse voetbalcompetitie de uitwedstrijd tegen Osasuna met miniem verschil gewonnen: 1-2. Alle doelpunten vielen in de slotfase. Robert Lewandowski opende op aangeven van Marcus Rashford met zijn hoofd de score, Ferran Torres verdubbelde de voorsprong en Raúl García deed nog wat terug voor Osasuna.

Frenkie de Jong kwam na een uur als invaller binnen de lijnen bij FC Barcelona, dat een voorsprong van 14 punten op rivaal Real Madrid heeft. Als Real zondag punten verspeelt tegen Espanyol, is de landstitel voor FC Barcelona een feit. NEC heeft in de strijd om de tweede en derde plek duur puntenverlies geleden tegen degradatiekandidaat Telstar.

De Nijmegenaren kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel en hebben nu nog maar een voorsprong van één punt op nummer vier Ajax, dat in de blessuretijd een punt redde tegen PSV. Pas vijf minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd voorkwam NEC een nederlaag en duwde het Telstar dieper in de degradatiezorgen. De club uit Velsen-Zuid staat na het gelijkspel op de zestiende plek.

FC Twente, dat zondag in actie komt tegen AZ, kan bij winst morgen over NEC en Ajax heen op de ranglijst. Ongelooflijk. Uitgerekend ex-Telstar-speler Youssef El Kachati lijkt het winnende doelkpunt te maken voor NEC. Uit de rebound van een kopbal op de lat van Koki Ogawa scoort El Kachati met een fraaie omhaal.

Hij juicht niet en na ingrijpen van de VAR valt er ook niks te juichen. De goal wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Nou was NEC daarvoor ontsnapt aan de 1-2. Gonzalo Crettaz redde de ploeg twee keer op inzetten van Jelani Seedorf en Soufiane Hetli.

Het is sowieso een kansenregen, want daarvoor had NEC ook al op 2-1 kunnen komen. Applaus in De Goffert als Telstar-keeper Ronald Koeman een gele kaart krijgt vanwege tijdrekken. Als het aan het publiek en alle NEC'ers ligt, had dat al veel eerder moeten gebeuren. Het is nog even volhouden en dan is de stunt een feit en zijn de drie belangrijke punten binnen voor Telstar.

Koki Ogawa krijgt een kopkans en mist. We gaan het laatste kwartier in in Nijmegen. Kan NEC het tij nog keren? Het is nog de niet de avond van Bryan Linssen.

De spits zoekt de verre hoek, maar keeper Ronald Koeman kan redding brengen. Het is de avond van Koeman tot nu toe. Ook op de rebound van Noé Lebreton heeft de doelman een antwoord. Hoe lang houdt Telstar de voorsprong vast in Nijmegen?

Tot het einde? Schalke 04 heeft zich dankzij een nipte zege op Fortuna Düsseldorf verzekerd van terugkeer naar de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen, met Youri Mulder als technisch directeur, won zaterdagavond met 1-0, waarna promotie een feit was. Het grote Schalke 04 (zevenvoudig landskampioen en vijfvoudig bekerwinnaar) heeft lastige jaren achter de rug met twee degradaties en beroerde eindklasseringen in de tweede Bundesliga.

Op slag van rust schoot Sami Ouaissa al eens van dichtbij naast en nu doet de rechtsbuiten dat opnieuw. Zo krijgt NEC wel wat kansen en neemt de druk van de thuisploeg toe. Arsenal heeft Manchester City, dat nog twee duels tegoed heeft, op zes punten gezet in de Premier League. De Londense koploper was op eigen veld met 3-0 te sterk voor stadgenoot Fulham.

Arsenal was vanaf de eerste minuut heer en meester en na een mooie actie van Bukayo Saka tikte Viktor Gyökeres de 1-0 binnen. Even later waren de rollen omgedraaid en schoot de Brit, op aangeven van de Zweed, raak in de korte hoek. Net voor rust kopte Gyökeres de 3-0 in het doel. Ruim een half uur later dan gepland klinkt het rustsignaal bij NEC-Telstar.

Met deze stand doet Telstar uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. Telstar klimt dan over FC Volendam naar de vijftiende plaats met twee punten meer dan de Volendammers, die morgen sc Heerenveen ontvangen. Het ergste noodweer is voorbij De Goffert getrokken en daarom wordt NEC-Telstar hervat. De thuisploeg moet een achterstand zien goed te maken.

Ajax heeft in de 92ste minuut een punt gered in de topper tegen PSV: 2-2. Zo blijft de Amsterdamse ploeg zicht houden op de belangrijke plek drie in de eredivisie. Die plek geeft na 34 speelrondes recht op de derde voorronde van de Champions League. Daar is 'ie toch!

Wat een goal van Mika Godts! De Belg neemt een afvallende bal (de rebound van een schot van Gaaei) heel knap met links in één keer op zijn slof en de bal gaat in de hoek. Een prachtige goal. PSV pakt na een lange omsingeling de leiding in Amsterdam.

Invaller Boadu geeft na een voorzet van rechts van invaller Dennis Man het laatste zetje. Waar Linssen mist, scoort Telstar wel





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voetbal FC Porto NEC Telstar Schalke 04 Ajax

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Weerzien met oude club voor NEC-spits: 'Zal minder hard juichen'Youssef El Kachati speelt komende zaterdag tegen zijn voormalige werkgever Telstar. El Kachati is van plan om niet te hard te juichen als hij scoort. De 26-jarige spits promoveerde vorig seizoen met Telstar.

Read more »

Spanning in de Eredivisie: NEC-Telstar, Ajax-PSV en Excelsior winnen belangrijke duelsBelangrijke wedstrijden in de Eredivisie met cruciale punten in de strijd om Europees voetbal en tegen degradatie. NEC speelt tegen Telstar, Ajax neemt het op tegen PSV en Excelsior boekt een belangrijke zege bij FC Groningen.

Read more »

NEC-Telstar en PSV-Ajax: Samenvatting en uitslagenVerslag van de wedstrijden NEC-Telstar en PSV-Ajax in de Eredivisie, met kansen, wissels en de stand van zaken in de strijd om Europese tickets en tegen degradatie. Ook een korte vermelding van de overwinning van Excelsior op FC Groningen.

Read more »

PSV neemt voorsprong in Amsterdam, NEC dichtbij goalPSV leidt in de wedstrijd tegen Ajax door een doelpunt van Boadu. Ajax probeert terug te komen met wissels. In Nijmegen is NEC de betere, maar mist Linssen een grote kans. Ook een update over de wedstrijd NEC-Telstar.

Read more »

PSV neemt leiding in Amsterdam, NEC dichter bij doelpunt in NijmegenPSV gaat na een lange aanval op leiding in Amsterdam dankzij een doelpunt van invaller Boadu. In Nijmegen is NEC de betere ploeg, maar Linssen raakt de paal. Ajax en PSV spelen een tactisch duel, terwijl NEC en Telstar strijden om Europese tickets en degradatie.

Read more »

NEC speelt gelijk tegen Telstar na regenachtig duelNEC heeft zaterdag geen voorsprong genomen op Feyenoord in de Vriendenloterij Eredivisie door met 1-1 gelijk te spelen tegen Telstar. Een belangrijk punt voor Telstar in de strijd tegen degradatie, terwijl NEC punten liet liggen.

Read more »