Voetballers onder druk, maar kritiek leveren mag

De redactie van VoetbalPrimeur bespreekt het omzetten van online haat naar positiviteit in het kader van de ING-campagne Deel je liefde voor Oranje met #BoostOranje.

In navolging van Ruud Gullit, Ronald de Boer en Eljero Elia bespreekt de redactie van VoetbalPrimeur het omzetten van online haat naar positiviteit. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, Memphis Depay, durft zichzelf te zijn en roept daarmee iets op.

In Nederland is het leveren van commentaar een nationale hobby, maar soms slaat dat door. Kritiek leveren mag, maar blijf positief en deel je liefde met #BoostOranje. Een Oranje-international die extra onder een vergrootglas ligt, is Virgil van Dijk. Hij is de aanvoerder, de speler naar wie iedereen kijkt als het spannend wordt.

Als Oranje verdedigend goed staat, vinden we dat logisch, maar als er één moment misgaat, wordt hij daar meteen op aangekeken. Deel je liefde voor Oranje met #BoostOranje en wie weet boosten we jouw post. Met de WK-campagne roept ING supporters van Oranje op hun steun aan de spelers zichtbaar te maken met #BoostOranje. Niet door haatdragende berichten te delen, maar door positieve support te posten en te verspreiden.

Door content van supporters actief te versterken wil de bank bijdragen aan een positiever online klimaat. Het doel is simpel maar ambitieus: Oranje laten voelen dat Nederland achter hen staat. Nederlandse voetballers staan elk WK extra onder druk, maar kritiek leveren mag. Blijf positief en deel je liefde met #BoostOranje.

Deel je liefde voor Oranje en wie weet boosten we jouw post. Met de WK-campagne roept ING supporters van Oranje op hun steun aan de spelers zichtbaar te maken met #BoostOranje. Oranje-internationals staan elk WK extra onder druk, maar dat is niet het enige. Kritiek leveren mag, maar blijf positief en deel je liefde met #BoostOranje.

Een Oranje-international die extra onder een vergrootglas ligt, is Virgil van Dijk. Hij is de aanvoerder, de speler naar wie iedereen kijkt als het spannend wordt. Als Oranje verdedigend goed staat, vinden we dat logisch, maar als er één moment misgaat, wordt hij daar meteen op aangekeken. Deel je liefde voor Oranje met #BoostOranje en wie weet boosten we jouw post.

Met de WK-campagne roept ING supporters van Oranje op hun steun aan de spelers zichtbaar te maken met #BoostOranje. Nederlandse voetballers staan elk WK extra onder druk, maar kritiek leveren mag. Blijf positief en deel je liefde met #BoostOranje. Deel je liefde voor Oranje en wie weet boosten we jouw post.

Met de WK-campagne roept ING supporters van Oranje op hun steun aan de spelers zichtbaar te maken met #BoostOranje. Oranje-internationals staan elk WK extra onder druk, maar dat is niet het enige. Kritiek leveren mag, maar blijf positief en deel je liefde met #BoostOranje





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Voetbalprimeur ING-Campagne Deel Je Liefde Voor Oranje #Boostoranje Voetballers Onder Druk

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