Voetballer Alamara Djabi uit kunstmatige coma na steekpartij

De negentienjarige FC Midtjylland-middenvelder Alamara Djabi is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma na een ernstige steekpartij in Denemarken en verkeert in stabiele toestand.

De voetbalwereld in Denemarken is diep geschokt door een gewelddadig incident waarbij de negentienjarige middenvelder Alamara Djabi van FC Midtjylland betrokken is geraakt. De uit Guinee-Bissau afkomstige voetballer werd het slachtoffer van een ernstige steekpartij die het land in zijn greep houdt. Direct na het incident werd de speler met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij een complexe medische procedure moest ondergaan.

In totaal is Djabi twee keer geopereerd aan de verwondingen die hij tijdens het voorval heeft opgelopen. Na deze ingrepen werd hij in een kunstmatige coma gehouden om zijn lichaam de nodige rust te gunnen voor het herstelproces. Inmiddels is er echter hoopvol nieuws naar buiten gekomen: Djabi is ontwaakt uit zijn coma en zijn medische toestand is momenteel stabiel te noemen. FC Midtjylland heeft via officiële kanalen op sociale media laten weten dat hij het naar de omstandigheden goed maakt. De club onderhoudt nauw contact met de lokale autoriteiten, die volop bezig zijn met een onderzoek naar de exacte toedracht van de steekpartij. Het blijft vooralsnog onduidelijk wat de achtergrond van dit geweldsdelict is en wie er verantwoordelijk zijn voor de aanval op de jonge sportman. Alamara Djabi, die sinds augustus 2023 onder contract staat bij de Deense formatie, wordt gezien als een groot talent voor de toekomst. De club nam hem destijds over uit de befaamde jeugdopleiding van het Portugese Benfica, waar hij zijn eerste schreden in het professionele voetbal zette. Sinds september vorig jaar maakt de middenvelder officieel deel uit van de hoofdmacht van Midtjylland, al richt hij zich vooralsnog primair op het spelen van wedstrijden voor de beloftenploeg om daar de nodige vlieguren te maken. Dit seizoen, waarin de Deense club ook uitkwam in de Europa League, kwam hij nog niet in actie voor het eerste elftal, maar zijn potentieel blijft onmiskenbaar. De clubleiding heeft benadrukt dat ze volledig achter Djabi en zijn familie staan in deze moeilijke tijd en dat alle ondersteuning wordt geboden die nodig is voor zowel zijn fysieke herstel als zijn mentale welzijn na deze traumatische ervaring. De impact van dit incident op de spelersgroep van Midtjylland is groot en de club vraagt om de privacy van het slachtoffer en zijn naasten in deze turbulente periode te respecteren. Naast de tragische gebeurtenissen in de sportwereld, is er in de bredere voetbalcultuur ook ruimte voor sportieve rivaliteit en ludieke interacties tussen supportersgroepen. Zo wordt er op diverse platforms gesproken over recente bekerontwikkelingen, waarbij de toon varieert van respectvolle felicitaties tot scherpe humor tussen rivaliserende clubs. Het winnen van een nationale beker is voor veel fans een emotionele mijlpaal, en de sportiviteit tussen supporters van verschillende clubs, zoals het complimenteren van de sfeeracties van NEC-fans door supporters uit Arnhem, toont aan dat de passie voor het voetbal diep geworteld zit in de samenleving. Ondanks het geweld tegenover individuen zoals Djabi, blijft de sportieve gemeenschap streven naar een cultuur waarin sportiviteit en respect voor elkaar de boventoon voeren. De focus ligt nu in eerste instantie op het volledige herstel van de jonge middenvelder, wiens carrière en leven abrupt onderbroken werden door een zinloze daad van agressie. De gehele voetbalfamilie kijkt uit naar het moment dat de jonge speler weer volledig hersteld is en zijn weg terug naar het voetbalveld kan vinden





