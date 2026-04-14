Voetbalclub Overijssel volledig gasloos: Energietransitie levert duizenden euro's besparing op

Een voetbalclub in Overijssel heeft met succes een energietransitie doorgevoerd, waardoor het gasverbruik drastisch is verminderd en aanzienlijke kosten worden bespaard. De club is nu volledig gasloos en kan het geld dat ze besparen elders investeren. Het project, dat begon in 2018, omvatte de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzame oplossingen. De vereniging benadrukt het belang van een goed plan en de steun van de lokale gemeenschap voor het succes van het project.

De voetbalclub in Overijssel plukt de vruchten van een succesvolle energietransitie. Vroeger verbruikte de club jaarlijks meer dan 8000 kuub gas, maar dankzij ingrijpende aanpassingen is dat nu slechts 200 kuub. En na het verwijderen van de gasfrituur is de club zelfs volledig gasloos geworden. Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen, die de club nu elders kan inzetten.

De omschakeling begon in 2018, nog voordat de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne echt toesloeg, en de gasprijzen opnieuw stegen door de situatie in het Midden-Oosten. Initiatiefnemer Ronald Muis benadrukt het belang van deze verduurzaming: 'We moesten wel, want onze installaties waren verouderd en draaiden allemaal op gas'. Samen met Richard Hugen en Bert Lennips heeft hij ongeveer 1500 uur besteed aan dit project.

Na een grondige analyse van de energieverbruikers binnen de club, zoals verwarming, douches en verouderde veldverlichting, werd een plan in drie fases opgesteld. Eerst werden bijna 60 zonnepanelen op het dak van de kantine geplaatst. Vervolgens volgden de installatie van warmtepompen, boilervaten en heatpipes. De laatste fase, die momenteel in voorbereiding is, omvat de renovatie van de kleedkamers en douches, evenals de verduurzaming van de daken.

De club anticipeert al op de afschaffing van de salderingsregeling, door een weervoorspellingsmodule toe te voegen aan de installatie. Hoewel steeds meer huishoudens willen verduurzamen, is Muis van mening dat goede isolatie de basis blijft. De club heeft alle werkzaamheden uitbesteed aan professionals. 'Het allerbelangrijkste is een goed plan met sluitende financiering. Je moet zorgen dat je een plan hebt met een dichte begroting.', aldus Muis.

De totale kosten van de transformatie bedroegen een half miljoen euro, een bedrag dat de club niet direct beschikbaar had. Dankzij subsidies van de gemeente, een bijdrage van de Rabobank en een duurzaamheidslening kon de financiering worden gerealiseerd. Daarnaast worden er ook acties georganiseerd om geld in te zamelen bij leden en sponsors. De steun van de gemeente is essentieel geweest voor de realisatie van dit project.

Muis legt uit dat de club in de plannen duidelijk heeft laten zien dat ze meer zijn dan alleen een sportvereniging en ook een belangrijke ontmoetingsplek vervullen voor de gemeenschap. In het dorp, met bijna 1100 inwoners, is de sportclub met 300 leden een cruciale factor in de sociale cohesie. 'We doen dit met zijn allen. Iedereen draagt zijn steentje bij. Ik heb dit onder mijn hoede genomen, maar een ander fluit elk weekend een wedstrijd. Dat vind ik weer niks, terwijl dit mij weer voldoening geeft. Zo doen we het allemaal samen als gemeenschap.', aldus Muis.

De energietransitie is een belangrijk gespreksonderwerp geweest, maar de praktische gevolgen voor de leden en spelers zijn minimaal. 'Je ziet de zonnepanelen liggen, maar de rest is vooral achter de schermen en is voor de meeste mensen niet te zien. Alleen toen de warmtepomp was geïnstalleerd, was de waterdruk de eerste dagen anders en de temperatuur moest beter ingesteld worden. Deze opstartproblemen waren door de snelle aanpassing van de installateur ook zo weer opgelost.', aldus Muis.

Er is een uitlegavond georganiseerd voor de actieve leden die in aanraking komen met de nieuwe systemen. De overstap naar een elektrische frituur voor de keuken is bijvoorbeeld een van de veranderingen. Muis benadrukt dat meer sportclubs de overstap kunnen maken. 'Er zijn eigenlijk twee dingen die je op orde moet hebben. Organisatorisch moet je het kunnen als club, dus mensen die het willen regelen en een plan bedenken hoe het dan gaat lukken. Waarbij het regelen van geld voor de investering heel erg belangrijk is. Daarnaast is het ook van belang om technisch te snappen wat je precies gaat doen. Je moet wel weten waar je het over hebt.





