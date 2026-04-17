Voedselveiligheid in Nederland: Risico's en Verbeterpunten

Ondanks het hoge niveau van voedselveiligheid in Nederland, worden jaarlijks vele mensen ziek door voedselvergiftiging. Dit artikel belicht de oorzaken, zowel binnen als buiten de eigen keuken, en wijst op specifieke aandachtspunten zoals hygiëne in viswinkels en de juiste opslag van voedsel. Er wordt uitgelegd waarom honderd procent veiligheid niet bestaat, wat de risico's zijn voor kwetsbare groepen, en hoe consumenten zelf bijdragen aan veilige voeding. Ook worden misverstanden rondom houdbaarheidsdata en bereidingsmethoden ontkracht.

Hoewel Nederland bekendstaat om zijn hoge standaard op het gebied van voedselveiligheid, is eten nooit volledig zonder risico. Jaarlijks worden naar schatting 700.000 Nederlanders getroffen door een voedselvergiftiging, wat neerkomt op ongeveer één persoon per minuut. Ondanks de algemeen hoge veiligheid zijn er nog steeds gebieden waar verbetering mogelijk is.

Recente inspecties bij viswinkels toonden aan dat tweederde van de gecontroleerde winkels afwijkingen vertoonde op het gebied van hygiëne, schoonmaak en de vermelding van allergenen. Dit baart specialist voedselveiligheid Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum grote zorgen, gezien vis een bijzonder kwetsbaar product is. Consumenten mogen erop vertrouwen dat er hygiënisch met vis wordt omgegaan. Deze resultaten betekenen echter niet dat de voedselveiligheid in Nederland als geheel slecht is. Vergeleken met andere landen loopt Nederland voorop op dit gebied. Van der Vossen benadrukt dat honderd procent voedselveiligheid een utopie is. Voedsel is per definitie een natuurproduct; vis uit zee en groenten van het land bevatten van nature bacteriën, virussen en andere stoffen. Voor de meeste mensen resulteert een voedselvergiftiging in enkele dagen ziek zijn, maar voor jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen kunnen de gevolgen ernstiger zijn, met ziekenhuisopname tot gevolg en in zeldzame gevallen zelfs fatale afloop. Daarom is het van cruciaal belang dat bedrijven, winkels en de horeca zorgvuldig met voedsel omgaan. Echter, een aanzienlijk deel van de voedselvergiftigingen vindt niet buitenshuis plaats. Schattingen wijzen uit dat ongeveer 40 procent van de voedselgerelateerde ziekten thuis ontstaat. Veelvoorkomende oorzaken zijn het kruisbesmetten van rauw vlees en groenten op dezelfde snijplank, onvoldoende handen wassen, en verkeerde opslag van voedsel. De koelkast speelt hierbij een belangrijke rol; deze zou ideaal op 4 graden Celsius moeten staan. Uit onderzoek blijkt echter dat een derde van de koelkasten temperaturen boven de 7 graden Celsius heeft, soms zelfs tot 14 graden, wat de effectiviteit van het koelen ernstig ondermijnt. Een veelgestelde vraag betreft de veiligheid van veganistisch eten. Hoewel vlees en vis doorgaans als de grootste risicoproducten worden beschouwd, zijn plantaardige producten niet automatisch veilig. Producten zoals hummus vereisen nog steeds aandacht voor veilige bereiding en opslag. Het verschil zit voornamelijk in de kans op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, die bij dierlijke producten groter is. Ook het onderscheid tussen de houdbaarheidsdata is essentieel. Producten met een 'te gebruiken tot'-datum, zoals vers vlees, vis en kant-en-klare salades, moeten voor die datum geconsumeerd worden, omdat ze daarna onveilig kunnen worden, ongeacht hun uiterlijk. Bij producten met een 'ten minste houdbaar tot'-datum ligt dit anders; deze zijn vaak na de aangegeven datum nog prima te gebruiken, mits ze er goed uitzien, ruiken en smaken. Een hardnekkig misverstand is dat citroensap vis kan 'garen' en bacteriën doodt. Volgens Van der Vossen is dit niet het geval; citroensap heeft geen effect op de bacteriën. Om bacteriën effectief te doden, is verhitting van vis noodzakelijk. Van der Vossen pleit voor meer aandacht voor voeding en voedselveiligheid op scholen. Kinderen zouden niet alleen moeten leren wat gezond eten is, maar ook waar voedsel vandaan komt en hoe ze er veilig mee omgaan. Tot slot signaleert Van der Vossen een groeiende trend van thuisbereiding en -verkoop van voedsel, vaak via sociale media, een ontwikkeling die sinds de coronapandemie is toegenomen. Hoewel hier op zich niets mis mee is, benadrukt ze dat deze thuiskoks zich bewust moeten zijn van de geldende regels voor veilige voedselbereiding. De voedselveiligheidsregels gelden immers ook voor hen





