Voedselbank Oss ziet groot aantal hulpvragers toenemen: van 265 naar 340 gezinnen in een jaar

Het aantal gezinnen dat bij Voedselbank Oss en Omstreken aanklopt voor hulp is flink gestegen. In 2025 zijn dat er 340, tegenover 265 vorig jaar. Voorzitter Hans Mensink verwacht dat de vraag door stijgende prijzen alleen maar groter wordt.

Steeds meer mensen in Nederland zijn aangewezen op de voedselbank voor ondersteuning. Uit de meest recente cijfers van Voedselbanken Nederland blijkt dat in 2025 ruim 155.000 mensen hulp ontvingen, een stijging ten opzichte van 2024 toen het nog om 144.000 mensen ging.

Bij Voedselbank Oss en Omstreken is de toename zelfs nog opvallender: waar vorig jaar 265 gezinnen gebruikmaakten van hun diensten, is dat aantal inmiddels gestegen naar 340 gezinnen. Deze groei is niet alleen te wijten aan de economische omstandigheden, maar ook aan een actievere benadering van hulpverlening. Hans Mensink, voorzitter van Voedselbank Oss en Omstreken, legt uit dat het project 'Onder de Radar' een belangrijke rol speelt bij het vinden van mensen die hulp nodig hebben.

Door actief de wijken in te gaan en samen te werken met hulpverleners worden meer mensen bereikt die anders misschien niet de weg naar de voedselbank hadden gevonden.

'Dankzij dit project weten we mensen steeds beter te vinden en zij ons. Dat is heel fijn. Daarnaast wijzen hulpverleners mensen vaker op de Voedselbank,' aldus Mensink. Ook de samenstelling van de groep hulpvragers verandert.

'Eerst waren het vooral mensen met een klein pensioen, maar nu zien we dat ook werkende mensen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Nederland wordt vaak een welvarend land genoemd, maar er staan nog steeds redelijk wat mensen aan de kant. Wij zijn er voor hen.

' Ondanks de groei kan de Voedselbank de vraag tot nu toe goed aan, verzekert Mensink. 'We hebben zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers. We boffen dat Oss een levensmiddelenstad is met een hoge gunfactor. Bedrijven, particulieren, kerken, ze steunen ons allemaal.

Toch verwachten we dat het aantal hulpvragers de komende jaren verder zal toenemen, gezien de stijgende energie- en benzineprijzen en de dure boodschappen.

' Om zich voor te bereiden op deze groei breidt de voedselbank de openingstijden uit: voortaan is men ook op woensdagavond geopend. 'We hebben een mooie winkel, maar die is niet heel groot. Door ook avonduren aan te bieden, zorgen we dat iedereen dezelfde keuze heeft en niemand in de kou staat. We blijven ons inzetten voor wie het nodig heeft.





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