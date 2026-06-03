Vmbo-leerlingen moeten langer wachten op eindexamenuitslag

Omdat een technische fout is ontstaan in de verwerking van normeringsgegevens moeten vmbo-leerlingen langer wachten op hun eindexamenuitslag.

Omdat een technische fout is ontstaan in de verwerking van normeringsgegevens moeten vmbo-leerlingen langer wachten op hun eindexamenuitslag. Het College voor Toetsen en Examens heeft dit probleem gemeld.

Het gaat om ongeveer 65.000 leerlingen. Zij moeten wachten op de normeringstermen die bepalen hoeveel vragen goed moeten zijn om een voldoende te halen. De uitslagen van de centraal schriftelijke en praktische examens beroepsgericht (cspe's) zijn al eerder bekend geworden en hadden vandaag bekend moeten worden. De docenten kunnen nu alvast nadenken over eventuele herkansingen.

Tonia Rijlaarsdam-Veldhuis, teamleider bij het Aeres vmbo in Ede, zegt dat het bericht zorgt voor stress bij leerlingen, docenten en op alle scholen. Zij had ingepland om met de examensecretaris en docenten om tafel te zitten voor de n-termen, maar nu moeten alle ouders en leerlingen worden gebeld om uit te leggen dat het een landelijk probleem is. Het is voor veel mensen een belangrijke dag, maar nu moet er eerst worden gewacht op de uitslagen.

Het is nog niet bekend wanneer de uitslagen van de examens bekend zullen worden. Het College voor Toetsen en Examens zal de uitslagen zo snel mogelijk bekend maken. Tot die tijd moeten de leerlingen en docenten maar geduld hebben. Het is een lastige situatie voor iedereen, maar het is niet het einde van de wereld.

Er zal een oplossing worden gevonden en de uitslagen zullen uiteindelijk bekend worden





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