Vluchten van en naar Portugal geannuleerd vanwege landelijke staking

Vluchten van en naar Portugal zijn woensdag geannuleerd vanwege een landelijke staking in Portugal. De staking is uitgeroepen door vakbondsfederatie CGTP, de grootste vakbondsorganisatie van het land.

Op Eindhoven Airport worden woensdag vluchten van en naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking in Portugal . Het gaat om vluchten van en naar de steden Lissabon en Faro.

In totaal worden er drie heenvluchten geschrapt: woensdagochtend van Eindhoven naar Faro en Lissabon, en woensdagmiddag van Eindhoven naar Faro. Daarnaast gaan er twee vluchten vanuit Faro richting Eindhoven niet door, en één vanuit Lissabon. De passagiers van de geannuleerde vluchten zijn op de hoogte gesteld en kunnen kiezen voor een alternatief of een terugbetaling aanvragen. De annuleringen zijn het gevolg van een algemene staking in Portugal, uitgeroepen door vakbondsfederatie CGTP, de grootste vakbondsorganisatie van het land.

De bond protesteert tegen het arbeidsbeleid van de regering. Op andere tijdstippen is het nog wel mogelijk om in de steden te komen, waaronder de stad Porto. Een woordvoerster van luchtvaartmaatschappij Transavia heeft dinsdag laten weten dat de passagiers van de geannuleerde vluchten op de hoogte zijn gesteld





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Portugal Eindhoven Airport Vluchten Geannuleerd Staking Arbeidsbeleid

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