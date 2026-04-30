De gemeente Vlissingen besluit de reling van de Boulevard te verwijderen, ondanks protesten van inwoners. In Oud-Vossemeer mogen buurtbewoners spullen meenemen uit gesloopte huurwoningen. Het weer wordt zonnig en warm, maar slaat om in het weekend met regen en onweer.

Goedemorgen! Het is al bijna weer mei; 30 april. De gemeente Vlissingen heeft besloten om de reling van de Boulevard te verwijderen, ondanks de wens van veel inwoners om deze te behouden.

Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de reling in de huidige staat te laten staan. In Oud-Vossemeer kunnen buurtbewoners vandaag legaal 'plunderen'. Een rij sociale huurwoningen wordt gesloopt, en omwonenden mogen bruikbare spullen uit de panden meenemen. Denk aan deuren, kastjes, rolluiken en andere items die nog in goede staat verkeren.

Dit initiatief biedt een duurzame oplossing voor hergebruik van materialen en zorgt voor een betere afbraak van de woningen. De lopers die het bevrijdingsvuur volgende week naar Vlissingen brengen, zijn al volop in training. De route van Wageningen naar Vlissingen is ruim 200 kilometer lang, wat een flinke fysieke uitdaging vormt. Het weer vandaag belooft zonnig te worden, met een matige tot krachtige oostenwind die nog steeds vrij stevig en vlagerig is.

De temperatuur loopt vanmiddag op naar 19 tot 22 graden. Morgen wordt het nog warmer, met lokaal zomerse waarden van circa 24 tot 25 graden. Helaas slaat het weer om in het weekend. Zaterdag en zondag trekken enkele regen- en onweersbuien over het land.

Ook begin volgende week houdt het wisselvallige weer aan, met een mix van wolken en buien. De temperatuur daalt flink en komt uit op maximaal 16 tot 18 graden. Dit betekent een aanzienlijke temperatuurdaling ten opzichte van de vorige dagen. Inwoners van Vlissingen en omstreken worden geadviseerd om zich voor te bereiden op deze weersveranderingen.

Voor degenen die van plan zijn om buitenactiviteiten te ondernemen, is het verstandig om een paraplu of regenkleding mee te nemen. De gemeente Vlissingen blijft in gesprek met de inwoners over de toekomst van de Boulevard, maar vooralsnog staat de beslissing om de reling te verwijderen vast. In Oud-Vossemeer wordt het 'plunderen' gezien als een positieve stap in de richting van duurzaamheid en circulariteit.

Het bevrijdingsvuur blijft een belangrijk symbool van vrijheid en herdenking, en de lopers zetten zich in om dit vuur veilig naar Vlissingen te brengen. Het weer blijft een gespreksonderwerp, met een aanzienlijke temperatuurdaling en onweersbuien in het weekend. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de weersverwachtingen en voorbereid te zijn op mogelijke weersveranderingen





Kompany schot in de roos: 'Plezier straalt er aan alle kanten vanaf bij Bayern'Bayern München draait onder trainer Vincent Kompany als vanouds, zien voormalig interim-trainer bij Bayern Andries Jonker en oud-Bayern-spits Roy Makaay.

Read more »

Klopp ziet potentieel in Wirtz en wenst oud-spelers succes op het WKJurgen Klopp verdedigt Wirtz' prestaties bij Liverpool en hoopt op een succesvol WK voor zijn voormalige spelers, waaronder Van Dijk, Salah en Mané. Hij kijkt uit naar het toernooi vanuit een televisiestudio met oud-speler Mats Hummels.

Read more »

Oud-FBI-directeur Comey opnieuw aangeklaagd, dit keer om 'schelpendoodsbedreiging'Het zou gaan om een foto van schelpen, waarbij Comey zou hebben opgeroepen tot het plegen van een aanslag op president Trump.

Read more »

Gertjan Verbeek teleurgesteld door degradatie Heracles AlmeloOud-trainer Gertjan Verbeek blikt terug op het rampzalige seizoen van Heracles Almelo en wijst op verkeerde beslissingen in het bestuur en het verlies van de clubidentiteit als oorzaken van de degradatie.

Read more »

Jegor uit Over Mijn Lijk wil toekomst vrouw en zoon veiligstellen: 'Weet niet wat mijn prognose is'Jegor Chamrai (34), die meedeed aan het tiende seizoen van 'Over Mijn Lijk', laat aan RTL Boulevard weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Hoewel hij ongeneeslijk ziek is, is zijn situatie stabiel. Hij wil er daarom alles aan doen om zijn partner en zoon zo goed mogelijk achter te laten.

Read more »

Twee oud-spelers helpen Cruijff bij Ajax: 'Jordi kan niet alles alleen'Siem de Jong en Daniël de Ridder ondersteunen momenteel Jordi Cruijff bij Ajax. Het takenpakket van de technisch directeur van de Amsterdammers is zo groot geworden dat hij het niet alleen aan zou kunnen.

Read more »