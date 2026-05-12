Vliegtuig met opvarenden van Hondius landt op Eindhoven Airport

Het laatste vliegtuig met daarin opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat werd getroffen door een uitbraak van het hantavirus, is in de nacht van maandag op dinsdag geland op vliegbasis van Eindhoven. Op de vlucht vanuit Tenerife zitten vooral bemanningsleden van het schip, onder wie een Nederlander. Ook vlogen een arts en twee epidemiologen die aan boord waren mee.

Op de vlucht vanuit Tenerife zitten vooral bemanningsleden van het schip, onder wie een Nederlander. Ook vlogen een arts en twee epidemiologen die aan boord waren mee. Het vliegtuig zou eigenlijk maandag vertrekken maar vanwege harde wind kon de Hondius moeilijk aanmeren. Toen dat wel lukte werden de bemanningsleden met bussen naar het vliegveld op het Canarische eiland gebracht.

De geëvacueerde opvarenden gaan nu zes weken in verplichte thuisquarantaine. In totaal waren 13 Nederlanders aan boord, van wie acht gasten en 5 leden van de bemanning. De acht gasten waren gisteren al opgehaald vanaf Tenerife en kwamen gisteravond aan in Eindhoven. Op een andere vlucht die vanavond op Eindhoven Airport landt en door Australië was georganiseerd, zaten zes mensen.

Vier van hen komen uit Australië, de anderen uit Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Zij worden vanuit Eindhoven naar Australië gevlogen. Naast de Nederlandse gasten en bemanningsleden gaan ook twaalf medewerkers van het Radboudziekenhuis in Nijmegen uit voorzorg in quarantaine. Het Nederlandse cruiseschip was met zo'n 150 mensen aan boord onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen meerdere mensen ziek werden.

Later bleek dat zij besmet waren met het hantavirus. Drie van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden later. Een vierde persoon ligt nog in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het gaat om de gevaarlijkste variant van het virus, de Andesvariant.

De Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM achten het niet waarschijnlijk dat de uitbraak van het hantavirus leidt tot een pandemie, mede omdat de kans op verspreiding van mens op mens heel klein is





Cruiseschip Hondius bij Tenerife, eerste groep passagiers van boordDe passagiers en bemanningsleden zijn getest op het hantavirus. Ze gaan in groepen met kleine boten van boord. Vervolgens gaan ze met bussen naar de luchthaven.

Vlucht met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius vertrekt naar vliegbasis EindhovenDe evacuatie van opvarenden van het cruiseschip Hondius, dat voor anker ging in de haven van Granadilla op Tenerife, is vanmorgen rond half twaalf begonnen. Vermoedelijk vertrekken de opvarenden zondagmiddag om half drie lokale tijd naar vliegbasis Eindhoven. Als het vliegtuig landt, staan er drie vrijwilligers van het Rode Kruis klaar voor ondersteuning. Meerdere passagiers van het cruiseschip raakten besmet door het hantavirus. Daarvan zijn er drie overleden waaronder een echtpaar uit Friesland.

Nederlandse Hondius-passagiers vanuit Tenerife vertrokken naar EindhovenDe Nederlandse passagiers worden vervolgens met professioneel vervoer thuisgebracht, waarna zij zes weken in thuisquarantaine moeten.

Nederlandse opvarenden landen op Eindhoven Airport, onder hen bemanningsleden met virusVliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn geland op Eindhoven Airport. Ze bevatten voornamelijk bemanningsleden van het schip, onder wie één Nederlander. Ook vlogen twee medici en twee epidemiologen mee. Vanwege harde wind was de afronding van het schip in de kiem gevallen.

