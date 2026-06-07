Vliegramp Suriname: Een kwarteeuw later nog altijd onverwerkt verdriet

25 jaar na de SLM-ramp in Suriname worstelen nabestaanden nog steeds met verdriet en boosheid. Patrick Scharmin deelt zijn persoonlijke verhaal over het verlies van zijn broer Andy, zijn moeder en tante. Een documentaire van neef Maurice Lede brengt de emoties naar boven, maar de wonden zijn nog lang niet geheeld.

Het is een warme zomerdag in een buitenwijk van Deventer wanneer Patrick Scharmin (43) aan de keukentafel gaat zitten. Zijn handen rusten plat op het tafelblad, zijn blik is strak maar tegelijkertijd wazig.

Hij heeft geen vraag gesteld, maar zijn houding spreekt boekdelen. Het is een gebaar dat hij heeft ontwikkeld in de uren dat hij praat over de tragedie die zijn broer Andy, zijn moeder en zijn tante het leven kostte. Het is een verzamelnaam geworden voor het verdriet, de machteloosheid en de voortekenen. Voor de ergernis over schrijnende gebeurtenissen die zich keer op keer herhalen.

En voor de verwarring en verontwaardiging die werden gezaaid sinds 7 juni 1989, de dag waarop zijn zorgeloze bestaan abrupt eindigde. De herinnering aan die dag is nooit vervaagd; integendeel, het is een litteken dat steeds weer openrijt, vooral wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in de zoektocht naar antwoorden. Vorige week kwam zijn familie bij elkaar in een tv-studio om alvast te kijken naar de documentaire die precies 25 jaar na de ramp wordt uitgezonden op Nederland 2.

Maurice Lede, de maker van de film, is een neef van Patrick Scharmin. Hij was amper drie jaar oud toen het SLM-toestel in de mist neerstortte. Lede groeide op met een niet te dichten gat in zijn familie. Hij werd nieuwsgierig naar wat er precies was gebeurd en waarom de wonden zo diep zaten.

Nu heeft hij een indrukwekkende film gemaakt waarin Andy Scharmin centraal staat. Andy was 21 jaar, een atletische verdediger van FC Twente en aanvoerder van Jong Oranje. Zijn goedheid moest hij met de dood bekopen. Hij verkoos de trip naar Suriname boven een aansprekend landentoernooi in Toulon, simpelweg om zijn moeder een plezier te doen.

Ze was veertig jaar niet meer in haar geboorteland geweest. Ze nam haar zus mee met wie ze alles deelde. Net als voor de voetballers, de orkestleden van De Draver Boys en tientallen anderen aan boord, was het ook voor hen veel meer dan een zomervakantie naar een tropisch oord. Ze gingen naar huis, naar hun roots, naar een plek die hen met trots vervulde.

De Scharmins woonden in Haaksbergen, tussen hoofdzakelijk Nederlandse gezinnen. Andy was nog niet intens bezig met zijn Surinaamse afkomst van moederskant. Hij had zelfs een keer de kans gekregen voor Jong Duitsland uit te komen.

'Maar na de ramp merkte ik dat onze familie meer Surinaamse trekjes heeft dan ik dacht', zegt Patrick. 'Er rust een taboe op dit onderwerp. De dochter van mijn tante is zes jaar ouder dan ik. Je ziet het verdriet in elkaars ogen en toch praat je er eigenlijk nooit over.

Voor de meeste nabestaanden is het te moeilijk. Ook ik aarzel soms nog steeds, bang dat ik feiten en fictie door elkaar haal of mensen pijn doe.

' Patrick speelde destijds in de A-junioren van FC Twente. Zijn droom was om ooit samen met zijn broer in het eerste elftal te staan: rechtsback en linksback. Maar nu bleef hij achter met zijn zus en zijn vader, die zijn verdriet probeerde te verdrinken in drank en een paar jaar later overleed.

'Hij is echt verteerd door verdriet', zegt Patrick. 'Ik was achttien en had mijn vader nog nooit zien huilen. Die man was als een standbeeld voor mij. Wilde zijn kwetsbaarheid niet tonen.

En opeens zie je hem breken.

' In de tv-studio was het muisstil. De enige die ontbrak, was zijn nicht.

'Ze vond het te heftig', zegt Patrick. Zelf had hij een dik kwartier nodig om weer bij zinnen te komen. Daarna zocht hij zijn neef op.

'We hebben niets gezegd, alleen stevig geknuffeld. Ik zat daar en dacht: ik had mijn gevoelens niet helemaal onder controle. Vooropgesteld: de documentaire is mooi en integer gemaakt. Voor zover je van mooi en integer kunt spreken bij zo'n onderwerp.

Maar het is zo jammer dat ik er niet naar kon kijken zoals je naar andere documentaires kijkt. Het grijpt je aan, je pinkt een traantje weg en dan zeg je tegen je kinderen: dit is een belangrijk stuk geschiedenis. Maar voor mij is het meer dan dat; het is mijn geschiedenis, mijn familie, mijn verlies.

' Er is iets vreemds aan de hand met de nagedachtenis aan de SLM-ramp. Het wil maar niet lukken de rijen te sluiten. Diverse organisaties schoten uit de grond, en daarmee ook de verdeeldheid. De afwikkeling van de crash maakte het alleen maar pijnlijker.

Nabestaanden voelen zich in de steek gelaten. Het wrange is: als Ruud Gullit of Frank Rijkaard in dat toestel had gezeten, was het ongetwijfeld anders gegaan. Ze hadden een stem gekregen, er was meer aandacht en druk geweest. Maar nu zijn het vooral de families van de gewone voetballers, muzikanten en reizigers die vechten om erkenning.

Patrick Scharmin zegt: 'Ik zou heel graag willen weten hoe het anderen vergaan is. Ik weet er zo weinig van. Edu Nandlal komt ook in de documentaire voor. Dan vraag ik me af waarom ik niet eerder contact met hem heb opgenomen.

Al was het maar om hem even te omhelzen. Ik heb Sigi Lens een keer de hand geschud. Dat gaf me het gevoel dat ik toch nog een beetje contact met mijn broer had. Gek, hè?

Ik vind het fantastisch dat zij de ramp hebben overleefd. Zij zijn voor mij de belichaming van dat elftal. Maar ik zou me opgelaten voelen als ik vragen ga stellen. Kijk wat Edu allemaal heeft meegemaakt.

Drie jaar geleden kreeg hij te horen dat zijn zoontje zou sterven aan een hersentumor. Op 7 juni… Dat is toch bizar?! Is er ergens een vloek uitgesproken, of zo?

' De vragen blijven onbeantwoord, de wonden blijven open. De documentaire van Maurice Lede is een poging om het verhaal te vertellen, maar voor nabestaanden als Patrick is het nooit genoeg. De waarheid wordt misschien nooit volledig gekend, maar de herinnering aan die vliegramp zal altijd blijven voortleven in de harten van degenen die hun dierbaren verloren





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SLM-Ramp Suriname Nabestaanden Verdriet Documentaire

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