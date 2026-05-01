Vliegbasis Eindhoven verscherpt regels voor dronegebruik

Vliegbasis Eindhoven neemt strengere maatregelen tegen illegaal dronegebruik in een straal van 15 kilometer rond de luchthaven, in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de politie. De toename van ongeautoriseerde dronevluchten vormt een risico voor de luchtveiligheid.

Vliegbasis Eindhoven verhoogt de veiligheid rondom de luchthaven aanzienlijk door strengere handhaving van de regels rondom dronegebruik. De afgelopen jaren is een zorgwekkende toename geconstateerd in het aantal ongeautoriseerde dronevluchten binnen een straal van vijftien kilometer rond de vliegbasis, wat een direct gevaar vormt voor zowel civiele als militaire luchtvaart.

Deze drones, opererend zonder de vereiste toestemming, kunnen potentieel ernstige verstoringen veroorzaken voor vliegtuigen en helikopters, en daarmee het leven van passagiers en bemanning in gevaar brengen. De vliegbasis werkt nauw samen met de Koninklijke Marechaussee en de politie om deze risico's te minimaliseren en de algehele luchtveiligheid te waarborgen. De nieuwe maatregelen omvatten de inzet van geavanceerde detectie- en lokaliseringssystemen om illegale drones snel en efficiënt te identificeren.

Zodra een drone wordt gesignaleerd die de regels overtreedt, worden direct de politie en de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld. De consequenties voor overtredingen kunnen aanzienlijk zijn. Naast de mogelijke inbeslagname van de drone zelf, kunnen overtreders te maken krijgen met hoge boetes. In ernstige gevallen, waarbij sprake is van opzettelijke of roekeloze handelingen, kan strafrechtelijke vervolging volgen.

Het is van cruciaal belang dat dronepiloten zich bewust zijn van de geldende regels en deze strikt naleven. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat het vliegen met een drone binnen de genoemde zone rondom de luchtmachtbasis en luchthaven Eindhoven in principe verboden is, tenzij er expliciet toestemming is verleend. Dit gebied is aangewezen als gecontroleerd luchtruim, wat betekent dat er specifieke en strikte regels gelden voor alle luchtvaartactiviteiten, inclusief dronevluchten.

Om legaal te mogen vliegen binnen deze zone, is een 'Specific' of 'Certified' vergunning vereist. Dit impliceert dat de dronepiloot moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van kennis, vaardigheden en de technische specificaties van de drone. Bovendien is het essentieel om minimaal 24 uur van tevoren toestemming aan te vragen bij de lokale luchtverkeersleiding. Deze toestemming wordt alleen verleend na een grondige beoordeling van de voorgenomen vlucht, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid van de luchtvaart.

Zelfs met een vergunning en toestemming van de luchtverkeersleiding is het van belang om altijd rekening te houden met de specifieke veiligheidseisen rondom de vliegbasis. De vliegbasis Eindhoven benadrukt dat de veiligheid van de luchtvaart en de omgeving te allen tijde voorop staat. Door deze maatregelen te nemen, hoopt de vliegbasis het aantal incidenten met drones te verminderen en een veilige luchtvaartomgeving te garanderen voor iedereen.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vliegbasis, de handhavingsdiensten en de dronepiloten om de luchtveiligheid te waarborgen. De vliegbasis zal de situatie rondom dronegebruik continu monitoren en de maatregelen indien nodig aanpassen om de veiligheid te optimaliseren. Het is belangrijk dat dronepiloten zich tijdig informeren over de actuele regels en procedures voordat ze een vlucht ondernemen in de buurt van de vliegbasis





Drone Vliegbasis Eindhoven Luchtveiligheid Koninklijke Marechaussee Politie Dronegebruik Regels Handhaving

