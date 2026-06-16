Vleesindustrie belooft verbeteringen maar vakbond is sceptisch

De Nederlandse vleesindustrie belooft opnieuw betere werkomstandigheden, maar vakbond FNV en bemiddelaars zijn sceptisch. Minister Vijlbrief dreigt met een uitzendverbod als er geen verbeteringen komen.

De Nederlandse vleesindustrie heeft opnieuw beloofd dat de werkomstandigheden in slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven zullen verbeteren. Brancheorganisatie VleesNL verzekert dat de eerste stappen al zijn gezet.

In de sector werken veel arbeidsmigranten die volgens critici vaak slecht worden behandeld of gehuisvest. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dreigde eerder deze maand met een uitzendverbod als de branche niet snel actie zou ondernemen. Zo'n verbod houdt in dat bedrijven geen uitzendkrachten meer mogen inhuren. VleesNL heeft een actieplan aan de minister gestuurd waarin staat dat op alle fronten aantoonbare stappen zijn gezet.

Zo zou de sector alleen nog werken met gecertificeerde arbeidsbureaus, zouden medewerkers minder snel worden ontslagen en wordt geclaimd dat er minder ongelukken gebeuren op de werkvloer. De minister heeft nog niet gereageerd op het actieplan. Dat doet hij naar verwachting over twee weken, nadat de Arbeidsinspectie een nieuw rapport uitbrengt over de vleessector. Voorzitter van VleesNL, Marian Raicu, zegt dat ze hoopt dat Vijlbrief wordt overtuigd.

Hij mag naar onze cijfers komen kijken en met ons het gesprek aangaan. Een groot deel van de bedrijven heeft het prima voor elkaar. Vakbond FNV gelooft echter weinig van het verhaal van VleesNL. Zo zou van de beloofde verbeteringen nog niets te zien zijn.

Arbeidsmigranten worden volgens FNV-vicevoorzitter Nine Kooiman nog altijd uitgebuit en geïntimideerd. Het aan de minister aangeboden actieplan is volgens haar een papieren werkelijkheid en een gevalletje slager keurt zijn eigen vlees. Duitsland pakt de misstanden in de vleessector volgens de vakbond een stuk beter aan. Zo is het daar verboden om woningen te koppelen aan arbeidscontracten.

Ook geldt daar inmiddels een uitzendverbod. Bovendien is het aantal ongelukken in slachthuizen gehalveerd. Kooiman: In Duitsland zijn mensen massaal in loondienst en eten ze nog gewoon bratwurst die betaalbaar is. Ze betalen hun werknemers fatsoenlijk en dat moet onze sector ook willen.

Marian Raicu, die als bemiddelaar werkt voor Roemeense arbeidsmigranten, zegt echter dat de vleesindustrie niet verbetert. Het is niet veiliger geworden. Als je geen ervaring hebt en je wil je handen of vingers niet kwijtraken, dan kan je beter niet in de vleessector gaan werken. In tegenstelling tot vakbond FNV is Raicu niet voor een uitzendverbod.

Hij zegt dat de overheid goede uitzendbureaus juist moet helpen om op een verantwoorde manier migranten aan te trekken. De situatie in de vleessector blijft dus onderwerp van discussie. Aan de ene kant belooft de branche verbeteringen en wijst ze op concrete stappen. Aan de andere kant zijn vakbonden en sommige bemiddelaars sceptisch en wijzen ze op aanhoudende misstanden.

De minister zal naar verwachting binnen twee weken een besluit nemen over een eventueel uitzendverbod, mede op basis van het komende rapport van de Arbeidsinspectie. De komende periode zal uitwijzen of de beloften van VleesNL voldoende zijn om sancties te voorkomen. De vleesindustrie is een belangrijke economische sector in Nederland, maar kent al jaren kritiek op de arbeidsomstandigheden. Vooral arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn kwetsbaar en worden vaak slecht behandeld.

De discussie over een uitzendverbod raakt aan bredere thema's zoals de bescherming van werknemers en de verantwoordelijkheid van werkgevers. Het is een complex probleem waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat. Zowel VleesNL als de FNV roepen op tot actie, maar verschillen van mening over de aanpak. De komende weken zal blijken of de branche haar beloften kan waarmaken of dat de overheid moet ingrijpen.

In Duitsland zijn de maatregelen al strenger, maar of dat model ook in Nederland werkt, is nog maar de vraag. Voor nu wachten alle betrokkenen op het oordeel van minister Vijlbrief





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