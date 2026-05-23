Vlaamse gemeente Vaals lanceert maatregelen tegen gemotoriseerde toertochten

Vlaamse gemeente Vaals vertoont frustratie over toenemende drukte door gemotoriseerde toertochten. De raad stemt dinsdag over een voorstel om dergelijke toertochten verplicht te melden bij de gemeente en een vergunningsplicht op te leggen voor toertochten met meer dan 49 voertuigen. Daarnaast worden bepaalde voertuigen, zoals hotrods, verboden en geldt een paspoort voor toertochten in bepaalde gebieden met weinig rust.

De gemeenteraad stemt dinsdag over een voorstel om gemotoriseerde toertochten aan banden te leggen. Wie voortaan met meer dan tien voertuigen op pad gaat, moet zich van tevoren melden bij de gemeente.

Waar de toeristen juist komen voor de rust en het landschap, zien de bewoners van het Heuvelland het tegenovergestelde: steeds meer drukte. Dat moet anders, vindt Paul Merk, voorzitter van stichting Verkeersleefbaar Heuvelland. Daarom krijgen groepen motoren, oldtimers en andere auto's op pleziertochtjes binnenkort een probleem. Naast de verplichting om een toertocht met meer dan tien voertuigen te melden, komt er voor tochten met meer dan 49 voertuigen ook een vergunningsplicht.

Die vergunning wordt maximaal vier keer per jaar afgegeven. Toertochten voor bepaalde voertuigen worden helemaal niet meer toegestaan, zoals voor hotrods of omgebouwde oldtimers met extra grote en lawaaiige motoren. In bepaalde gebieden mogen toertochten ook niet meer komen, zoals landelijke wegen en stilte- en natuurgebieden. Toeren op feestdagen wordt ook taboe.

Stichting Verkeersleefbaar Heuvelland roept de gemeente op de overlast op andere manieren te handhaven, bijvoorbeeld met controles of Fassaden tussen maatschappelijke organisaties die problemen hebben





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motorrijders Van Toertochten Overlast Beperkte Toegang Tot Bepaalde Gebieden Toertochten Voor Verschillende Voertuigen Overlast Door Feestelijke Attracties Minder Overlast Door Elektrische Fietsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

García licht Ajacied met 'buitengewone mentaliteit' uit: 'De toekomst van Ajax'Óscar García is voorafgaand aan Ajax – FC Groningen bij ESPN ingegaan op Aaron Bouwman, die voor het eerst sinds 24 januari in de basis staat bij de Amsterdammers. De trainer van Ajax blijft daarnaast bij zijn standpunt dat de club komend seizoen de Conference League kan winnen.

Read more »

Zomerse dagen in Noord-HollandDe weersvoorspellingen voor Noord-Holland tonen aan dat vandaag een uitzonderlijk warm najaar begint. Op de meeste plaatsen op zee en op de stranden antibacteriële middelen zoals beach cream te gebruiken om aftersun op te اعمالm. Daarnaast wordt aangeraden om regelmatig te drinken en zon te zonnen. Het goede nieuws is dat het strand vandaag volop verkoeling biedt, vooral in de loop van de middag.

Read more »

Slot ziet einde zwaar seizoen naderen: 'Ik kijk uit naar volgend seizoen'Arne Slot is lovend over Virgil van Dijk. De aanvoerder van Liverpool miste geen minuut in de Premier League dit seizoen. Daarnaast kijkt de manager van The Reds ook uit naar het einde van het seizoen. Zondag neemt Liverpool het in de laatste wedstrijd van het seizoen op tegen Brentford.

Read more »

Guardiola komt met duidelijke boodschap over toekomst: 'Ik moet afstand nemen'Pep Guardiola gaat niet meteen aan de slag bij een nieuwe club. Vrijdag werd bekend dat de Spanjaard na tien jaar afscheid neemt bij Manchester City. Daarnaast gaan The Citizens ook een tribune in het Etihad Stadium naar de Spaanse manager vernoemen.

Read more »