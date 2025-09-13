Vitesse verstikt in Almelo: Jong AZ wint met 4-0

Vitesse kent een zware nederlaag in de Keuken Kampioen Divisie. Jong AZ wint met 4-0

Vitesse keerde vrijdagavond teleurgesteld terug in de Keuken Kampioen Divisie . De Arnhemmers verloren met 4-0 op bezoek bij Jong AZ. De thuisploeg boekte daarmee haar eerste overwinning van het seizoen en klom door de zege naar de achttiende plaats. Bij Vitesse stonden onder andere Alexander Büttner, Marcus Steffen, Jordy de Beer en Dillon Hoogewerf aan de aftrap. De eerste grote kans viel aan de kant van Jasper Hartog, maar de aanvaller miste oog in oog met Vitesse -doelman Maximilian Brüll.

Enkele minuten later kregen de bezoekers een grote kans. Hoogewerf, die werd bediend door Brüll, had de openingstreffer op zijn schoen, maar stuitte op de voeten van Jong AZ-keeper Kiyani Zeggen. Beide ploegen hadden dus in de openingsfase al kunnen scoren, maar lieten dat na. Jong AZ was in de eerste fase van de wedstrijd superieur aan Vitesse. Dat overwicht werd na iets meer dan twintig minuten omgezet in een doelpunt. Kevin Toppenberg gaf een steekpass richting Lequincio Zeefuik, die in één keer hard achter Brüll schoot: 1-0. Vitesse had in het eerste bedrijf nauwelijks iets te vertellen en hield vooral tegen in de hoop op de counter gevaarlijk te kunnen worden. Hoogewerf kreeg enkele minuten voor rust een nieuwe mogelijkheid, maar hij zag zijn inzet naast gaan.Na de rust bleef Jong AZ initiatief tonen. Het was Toppenberg die acht minuten na rust de 2-0 voor zijn rekening nam. De linksbuiten – die in de eerste helft verantwoordelijk was voor de assist op de goal van Zeefuik – zocht zijn directe tegenstander op, kapte naar binnen en schoot in de verre hoek heerlijk achter Brüll. Vitesse kwam na die tweede tegentreffer wat meer in de buurt van het vijandelijke doel. Zo moest Zeggen in actie komen op een schot van Ricardo-Felipe Schwarz en raakte Maxwell Rodrigues kort daarna de lat. Jong AZ maakte al snel een einde aan de hoop van Vitesse door in de 58ste minuut de derde treffer te maken. Die kwam op naam van Kiani Inge, die profiteerde van slecht werk van Brüll. In de tweede helft maakten Marco Schikora, Elias Huth en Nathan Markelo hun debuut voor de Arnhemmers. Zij zagen dat Jong AZ zo’n tien minuten voor tijd op een 4-0 voorsprong kwam. Yoël van den Ban hoefde een goede voorzet van Sem van Duijn alleen maar achter Brüll te tikken om op het scorebord te komen. De thuisploeg probeerde in de absolute slotfase ook nog een vijfde goal te maken, maar die zou niet meer vallen





Vitesse Jongaz Keuken Kampioen Divisie Voetbal Nederlaag

