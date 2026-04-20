Vitesse-supporters treiteren NEC met vliegtuigje boven Nijmegen na verloren bekerfinale

Vitesse-fans hebben de verloren bekerfinale van NEC pijnlijk ingewreven door een vliegtuigje met een sarcastische boodschap boven Nijmegen te laten cirkelen, wat de jarenlange rivaliteit tussen beide clubs opnieuw aanwakkert.

De rivaliteit tussen Vitesse en NEC bereikte maandag een nieuw hoogtepunt met een ludieke, maar pijnlijke actie vanuit Arnhem. Vitesse -supporters huurden een vliegtuigje dat urenlang rondjes vloog boven het centrum van Nijmegen. Aan het vliegtuig hing een spandoek met een tekst die voor de NEC -aanhang als een rode lap op een stier werkte.

De boodschap verwees direct naar de dramatische balans van NEC in de bekerfinales van de KNVB Beker: zes keer stonden de Nijmegenaren in de finale, maar ze wisten nog nooit de beker mee naar huis te nemen. Door het getal zes te combineren met het netnummer van Arnhem, 026, wisten de Arnhemmers op sarcastische wijze hun eigen succes te vergelijken met de aanhoudende droogte bij de aartsrivaal. Voor velen in de voetbalwereld is dit echter slechts een nieuw hoofdstuk in een jarenlange traditie van pesterijen over en weer tussen beide Gelderse steden. Historisch gezien is het verschil in prijzenkasten de voornaamste voedingsbodem voor deze rivaliteit. Terwijl NEC wacht op hun eerste grote prijs, herinneren de fans van Vitesse hen er graag aan dat zij in het seizoen 2016/17 wel de beker wisten te veroveren na een overwinning op AZ. Deze actie is bovendien niet uniek in de geschiedenis van de Gelderse derby. Al jarenlang sturen supporters van beide clubs vliegtuigen met teksten de lucht in om de ander te jennen. Zo vlogen er in 2015 al berichten boven Arnhem na de promotie van NEC, en ook afgelopen zomer was er sprake van een actie vanuit Arnhem toen Vitesse in grote onzekerheid verkeerde over hun proflicentie. Het is een fenomeen dat hoort bij de emotie van de sport, waarbij de grens tussen een kwetsende grap en sportieve rivaliteit vaak flinterdun is. De data van vluchtvolgsystemen bevestigden dat het toestel meerdere rondjes boven Nijmegen cirkelde, wat voor de nodige bekijks en irritatie zorgde onder de lokale bevolking. De reacties op sociale media na de vlucht waren gemengd, variërend van diepe frustratie tot sportieve erkenning van de rivaliteit. Sommige NEC-supporters konden de actie, ondanks de pijn, waarderen als een vorm van de sportcultuur, terwijl anderen vonden dat het zout in de wonden strooien net iets te ver ging. Ook buiten de directe rivaliteit om was er discussie, waarbij supporters van andere clubs zich mengden in de gesprekken over de mediaberichtgeving en de manier waarop voetbalclubs worden behandeld. Voor de Vitesse-fans is het echter duidelijk: zolang de beker in Arnhem staat en NEC met lege handen blijft, zal de spotternij niet verdwijnen. De sfeer in Gelderland blijft daarmee broeierig, waarbij elke kans om de ander de loef af te steken met beide handen wordt aangegrepen. Het is een onvervalst stukje Nederlandse voetbalfolklore dat voorlopig nog wel even zal blijven bestaan





