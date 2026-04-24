Vitesse op weg naar een onverwachte comeback: Rehm spreekt van een 'ongelooflijke herrijzenis'

Vitesse staat op de rand van de play-offs om promotie en degradatie na een opmerkelijke inhaalrace. Trainer Thomas Rehm is al tevreden met het bereikte resultaat en spreekt van een 'ongelooflijke herrijzenis'. Alexander Büttner is vol ongeloof over de prestaties van het team.

Met nog één speelronde te gaan in de KKD , bevindt Vitesse zich in een opmerkelijke positie. De Arnhemmers staan momenteel op de derde plaats in de vierde periode en hebben nog een kans om Willem II of ADO Den Haag te passeren.

Als dit lukt, dan kwalificeert Vitesse zich voor de play-offs om promotie en degradatie, een scenario dat, gezien de eerdere problemen van de club, als een ware herrijzenis wordt beschouwd. Trainer Thomas Rehm lijkt echter al tevreden met het bereikte resultaat, ongeacht de uitkomst van de laatste wedstrijd. Hij benadrukt de positieve ontwikkeling die de club doorgemaakt heeft en de hernieuwde energie die er binnen Vitesse heerst.

Rehm refereert aan de recente 0-3 overwinning op Jong FC Utrecht, een resultaat dat hij beschouwt als een symbolische overwinning, niet alleen op het veld, maar ook in de strijd tegen de negatieve spiraal waarin de club zich bevond. Hij herinnert zich aan een eerdere juridische strijd met de KNVB in Utrecht en ziet de huidige situatie als een krachtig contrast.

De recente erkenning van Rehm als beste trainer van de vierde periode in de KKD onderstreept de positieve wending die Vitesse heeft doorgemaakt onder zijn leiding. De award werd hem overhandigd door Thomas Letsch, een voormalig trainer van Vitesse die een speciale band heeft met de club en de stad Arnhem. Rehm beschrijft een lang en inspirerend gesprek met Letsch in het centrum van Arnhem, waarin ze spraken over Vitesse, het leven en de gedeelde passie voor voetbal.

Hij benadrukt de positieve ervaringen die Letsch heeft gehad bij Vitesse en de warme band die hij met de club en de stad heeft opgebouwd. Dit gesprek symboliseert de continuïteit en de verbondenheid binnen de Vitesse-familie, ondanks de uitdagingen die de club de afgelopen jaren heeft gekend. De steun van ervaren figuren als Letsch is van onschatbare waarde voor Rehm en de club. De sfeer rond Vitesse is merkbaar verbeterd, en de supporters lijken hun club weer terug te vinden.

Verdediger Alexander Büttner uit zijn ongeloof over de opmerkelijke inhaalrace van Vitesse. Hij geeft aan dat velen de club al hadden afgeschreven, maar dat de ploeg heeft bewezen dat ze niet opgeven. De veerkracht en de vastberadenheid van de spelersgroep hebben ervoor gezorgd dat Vitesse nog steeds in de race is voor een plek in de play-offs. Büttner benadrukt het belang van de teamgeest en de onderlinge samenwerking.

Hij wijst erop dat de spelers elkaar steunen en motiveren, wat essentieel is gebleken in de moeilijke periodes. De positieve energie en de optimistische blik hebben de ploeg geholpen om de obstakels te overwinnen en de successen te behalen. De inhaalrace van Vitesse is een inspirerend voorbeeld van wat er kan worden bereikt met hard werken, toewijding en een sterke teamgeest.

De club heeft laten zien dat ze in staat zijn om tegenslagen te overwinnen en terug te komen van een achterstand. De supporters zijn trots op de prestaties van het team en hopen op een succesvolle afronding van het seizoen. De laatste speelronde zal cruciaal zijn om te bepalen of Vitesse zich kan kwalificeren voor de play-offs en een kans kan maken op promotie





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vitesse KKD Thomas Rehm Alexander Büttner Play-Offs Promotie Degradatie Voetbal Jong FC Utrecht Thomas Letsch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juridische vragen rond Vitesse en FC Den Bosch: mag een club bewust verliezen?De situatie rond Vitesse en FC Den Bosch roept vragen op over de sportiviteit en legaliteit van een club die mogelijk baat heeft bij een verliespartij. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers legt uit waarom dit problematisch is en wat de gevolgen kunnen zijn.

Read more »

Ben Mansvelder afwezig bij Vitesse door medische redenenVitesse mist al weken directeur Ben Mansvelder vanwege medische adviezen. De club zoekt tijdelijke ondersteuning om zijn taken over te nemen, maar benadrukt dat er geen zorgen zijn over het behoud van de club of de relatie met de KNVB. Vitesse kan zich nog kwalificeren voor de play-offs.

Read more »

Sparta lijkt nieuwe trainer binnen te hebben: 'Dat lijkt rond te gaan komen'Sparta is in ‘de afrondende fase’ voor het aanstellen van Paul Simonis. Dat meldt ESPN tijdens het programma Voetbalpraat. Aanwezige analist Marciano Vink denkt dat Simonis en Sparta een goede match kunnen zijn.

Read more »

Chelsea ontslaat trainer Rosenior na slechts vier maandenChelsea heeft besloten om de samenwerking met trainer Mauricio Rosenior te beëindigen vanwege tegenvallende resultaten. Het ontslag zal de club een aanzienlijk bedrag kosten, gezien het contract van Rosenior tot de zomer van 2031 liep. Dit is niet de eerste keer dat Chelsea een hoge afkoopsom moet betalen aan een ontslagen trainer.

Read more »

Spanning in de eerste divisie: Vitesse en FC Den Bosch strijden om laatste play-off ticketDe laatste speeldag van de eerste divisie brengt een unieke situatie met zich mee. Vitesse en FC Den Bosch strijden om het laatste play-off ticket, waarbij een nederlaag van FC Den Bosch juist gunstig kan uitpakken. De uitkomst hangt af van de resultaten van meerdere wedstrijden en de periodestand.

Read more »

Feyenoord assistent-trainer René Hake mogelijk op weg naar ander avontuurFeyenoord sluit niet uit dat assistent-trainer René Hake, ondanks een doorlopend contract, deze zomer vertrekt. Naast het vertrek van Te Kloese en Bosschaart, brokkelt de organisatie bij Feyenoord verder af. Hake staat in de belangstelling van meerdere Eredivisie clubs.

Read more »